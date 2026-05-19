Cinema Revolution, l'iniziativa del Ministero della Cultura, torna per il quarto anno consecutivo dal 19 giugno al 20 settembre 2026, offrendo film italiani ed europei nelle sale a un biglietto ridotto di 3,50 euro. L'annuncio della sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni ha evidenziato come il progetto abbia rivoluzionato la stagionalità del settore cinematografico italiano.

Storicamente, la stagione cinematografica si concentrava tra novembre e febbraio, lasciando l'estate commercialmente sottoutilizzata. Cinema Revolution ha sfatato il mito dell'assenza di pubblico estivo, creando nuove opportunità per l'intera filiera.

L'edizione 2025 ha registrato un successo notevole, con oltre 2,1 milioni di ingressi per film italiani ed europei tra giugno e settembre, e incassi superiori ai 13 milioni di euro, segnando il miglior risultato estivo di sempre per questa categoria. Per il 2026, la novità è l'ammissibilità esclusiva ai film italiani e dell'Unione Europea, a differenza delle edizioni precedenti che includevano circa il 30% di film inglesi. L'obiettivo è rafforzare la produzione nazionale e valorizzare le opere comunitarie.

Il valore dell'esperienza in sala e le date di Cinema in Festa

La sottosegretaria Borgonzoni ha ribadito la centralità di Cinema Revolution per la promozione cinematografica in sala, enfatizzando il valore dell'esperienza collettiva e la "magia che non potrà mai esserci con un film visto a casa".

Lanciata nel 2023 dal Ministero della Cultura, l'iniziativa ha coinvolto l'intera filiera per riportare pubblico e attenzione nelle sale estive, tradizionalmente più critiche. Il Ministero copre la parte eccedente del biglietto da 3,50 euro, facilitando l'accesso senza penalizzare gli operatori.

Accanto a Cinema Revolution, torna l'appuntamento con Cinema in Festa. Nelle giornate dal 15 al 18 giugno e dal 21 al 24 settembre 2026, anche i titoli internazionali, inclusi film americani ed europei come “Disclosure Day” di Steven Spielberg o “Toy Story 5”, saranno accessibili con un biglietto ridotto. Questa iniziativa, avviata nel 2022 da ANEC e ANICA con il supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello, prevede due appuntamenti annuali e proseguirà fino al 2026.

L'impatto strategico sul settore cinematografico

Nelle edizioni precedenti, Cinema Revolution ha dimostrato la sua efficacia nel portare nuovi spettatori in sala, sostenendo in particolare i film nazionali ed europei. Il supporto economico mira a garantire una presenza costante del pubblico anche nei periodi di minor affluenza. Il record di ingressi estivi nel 2025 conferma la validità della strategia, con l'obiettivo di consolidare e superare tali risultati, rendendo l'estate una stagione strategica per le produzioni italiane ed europee.

L'iniziativa si configura come un intervento pubblico mirato, che coniuga promozione culturale e supporto concreto all'esercizio e alla filiera produttiva. Il ruolo attivo di istituzioni e associazioni di settore evidenzia la volontà di consolidare una nuova abitudine tra gli spettatori, promuovendo la socialità e la riscoperta della sala come luogo di esperienza condivisa durante tutto l'anno.