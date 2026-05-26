La ventinovesima edizione del Festival CinemAmbiente di Torino (3-7 giugno), organizzata dal Museo Nazionale del Cinema, è il principale evento italiano dedicato al cinema ambientale. L'apertura, il 3 giugno, prevede la proiezione di un film muto restaurato, sonorizzato dal vivo. Il programma include sessantanove film da trenta nazioni.
Michel Gondry alla Mole
Un'anticipazione il 28 maggio al Cinema Massimo vedrà il regista Michel Gondry. Riceverà la Stella della Mole green, premierà gli alunni del concorso CinemAmbiente Junior e presenterà ‘Maya – Dammi un titolo’.
La direttrice artistica Lia Furxhi ha delineato le sezioni competitive (Documentari, Cortometraggi, Made in Italy). La sezione Panorama offrirà due focus, esplorando l'ipersfruttamento delle risorse e il modello di crescita infinita.
Ecosocialismo e WWF
Il filosofo Kohei Saito interverrà per esporre il suo concetto di ecosocialismo. Si celebreranno i sessant’anni del WWF Italia con l'anteprima del documentario ‘Fulco Pratesi – Nel nome della Natura’, dedicato a Fulco Pratesi.
La chiusura, domenica 7 giugno, sarà con l'anteprima italiana di ‘Groundswell’, capitolo finale della trilogia sull'agricoltura rigenerativa dei registi statunitensi Josh e Rebecca Tickell.
Storia e impatto del Festival
Nato a Torino nel 1998 e organizzato dal Museo Nazionale del Cinema, il Festival CinemAmbiente promuove la sostenibilità. Le sei giornate propongono proiezioni, dibattiti, concerti ed eventi a ingresso gratuito.