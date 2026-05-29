Cittadinanzattiva ha sollevato importanti criticità riguardo alla nuova piattaforma di monitoraggio delle liste d’attesa presentata da Agenas. L'associazione, in data 29 maggio 2026, ha evidenziato in particolare la mancanza di dati dettagliati sul fenomeno delle “agende chiuse”, ovvero il blocco temporaneo delle prenotazioni sanitarie, e l'assenza di informazioni specifiche per le singole Asl. Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, ha riconosciuto un “buon segnale in termini di trasparenza”, ma ha sottolineato che permangono “questioni essenziali sulle quali è necessario lavorare, affinché la piattaforma risulti uno strumento utile”.

Mandorino ha specificato la necessità di integrare dati più granulari. Ha evidenziato la carenza di dati riferiti alle singole Asl e la mancata analisi approfondita delle “mancate accettazioni” del primo appuntamento offerto dal Cup da parte dei cittadini. Inoltre, ha ribadito l'assenza di informazioni sul fenomeno delle agende chiuse, una problematica segnalata da numerosi cittadini in riferimento a diverse strutture. È altrettanto cruciale, secondo l'associazione, analizzare le “prescrizioni non prenotate” per comprendere se siano legate a difficoltà di accesso ai Cup o a un crescente ricorso a canali privati. La piattaforma, inoltre, fornisce dati insufficienti sui percorsi di garanzia, meccanismi progettati per assicurare l'accesso alle prestazioni nei tempi utili qualora il servizio pubblico non possa rispondere.

Un ulteriore approfondimento è richiesto per il monitoraggio delle visite di controllo, in particolare per i pazienti cronici e fragili.

Liste d'attesa: un quadro persistente di ritardi e disuguaglianze

Il Rapporto Cittadinanzattiva, la cui presentazione ufficiale è attesa per l'11 giugno 2026, conferma una situazione critica per le liste d'attesa. Nel corso del 2025, i cittadini hanno segnalato un aumento dei ritardi e delle agende chiuse a livello nazionale, indicando un aggravamento dei tempi rispetto all'anno precedente. Quasi due cittadini su tre hanno riferito tempi di attesa superiori a quelli previsti dai codici di priorità, mentre oltre un terzo ha lamentato il blocco totale delle agende per le prenotazioni.

Questa problematica si manifesta sia per le visite specialistiche sia per gli esami diagnostici: nel 2025, più della metà degli utenti ha riscontrato la mancata erogazione degli esami secondo l'urgenza indicata, e circa il 40% delle visite urgenti non è stato garantito nei tempi stabiliti dalla legge.

Nonostante questo scenario, Mandorino ha riconosciuto un “miglioramento dei tempi di attesa fra primo quadrimestre 2025 e stesso periodo del 2026”, un dato reso noto da Agenas con l'aggiornamento della piattaforma nazionale sulle liste di attesa. Questo è considerato un “buon segnale”. Tuttavia, la segretaria generale di Cittadinanzattiva ha enfatizzato l'esigenza di integrare nuovi indicatori nella piattaforma per favorire un effettivo superamento delle disuguaglianze territoriali e fornire un quadro operativo più completo per cittadini e istituzioni.

L'associazione ha ribadito la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni, anche in base alle segnalazioni ricevute dai cittadini.

Trasparenza e ruolo di Agenas: le sfide dei dati analitici

Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ha il compito di assicurare la trasparenza e il monitoraggio costante dell'accessibilità alle prestazioni sanitarie. Sebbene l'aggiornamento della piattaforma sulle liste di attesa, presentato nel maggio 2026, rappresenti un passo avanti verso una maggiore trasparenza dei dati, Cittadinanzattiva rileva ancora carenze significative. La piattaforma, infatti, non permette di valutare l'efficienza delle singole Asl né di verificare l'effettiva attivazione dei percorsi di garanzia, strumenti cruciali per garantire le prestazioni nei tempi previsti in assenza di disponibilità nel sistema sanitario pubblico.

Le criticità evidenziate sono state oggetto di numerose segnalazioni da parte di utenti e associazioni di tutela nel corso degli anni. L'impegno diretto di Cittadinanzattiva nel monitoraggio e nella consulenza, in collaborazione con le istituzioni, mira a colmare queste lacune informative. Migliorare la raccolta e l'aggiornamento regolare dei dati, specialmente nelle aree più critiche e in relazione ai bisogni dei pazienti cronici o fragili, è considerato un obiettivo imprescindibile per ridurre le disparità e garantire un accesso equo al Servizio Sanitario Nazionale.