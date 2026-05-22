Clara e Sangiovanni uniscono per la prima volta le loro voci nel nuovo singolo “Le Ragazze”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano, accompagnato dal videoclip ufficiale, si presenta come un inno all'universo femminile, caratterizzato da leggerezza, calore e un'estetica sonora contemporanea.

L'incontro artistico tra i due era atteso dai fan, dopo il cameo di Sangiovanni nel video di “Primadonna” di Clara. Questa collaborazione inedita promette di affermarsi tra le hit dell'estate, grazie a un sound distintivo e un messaggio positivo.

Sonorità latine e il messaggio del brano

Prodotta da Katoo e Celo, “Le Ragazze” si distingue per un sound marcatamente latino e autentico. La produzione ha privilegiato strumenti suonati dal vivo, riducendo le componenti elettroniche per creare un'atmosfera organica, luminosa e quasi estiva. Le voci di Clara e Sangiovanni si intrecciano con naturalezza, dando vita a un racconto immediato e riconoscibile, dove la delicatezza del timbro di Clara incontra la cifra melodica di Sangiovanni.

Il brano è un invito a vivere momenti di libertà, felicità e leggerezza. Rappresenta una narrazione che mescola forza e fragilità, tipica della scrittura di Clara, e che in questa collaborazione trova una nuova dimensione pop fresca e immediata, consolidando la direzione artistica di entrambi.

Il videoclip: un inno visivo alla spensieratezza

Il videoclip di “Le Ragazze”, girato a Villa Patrizia a Magnago, amplifica l'immaginario del brano. Scene di luce piena, piscina, giardino, coreografie spontanee e momenti di complicità mettono al centro le ragazze, protagoniste assolute. L'ingresso di Sangiovanni aggiunge una presenza più performativa, infondendo dinamismo al racconto visivo.

Il risultato è un video che restituisce un senso di libertà, leggerezza e condivisione, perfettamente coerente con l'energia e il messaggio della canzone, esaltando la spensieratezza e il divertimento.

L'evoluzione artistica di Clara e il contributo di Sangiovanni

Per Clara, “Le Ragazze” è un tassello importante nel suo nuovo percorso artistico, iniziato con “Primadonna”.

La cantante ha sottolineato come il nuovo singolo esprima la parte più leggera e spensierata della sua "nuova era", invitando a non prendersi troppo sul serio e a riscoprire il piacere di divertirsi.

Con questo brano, l'artista di Travedona Monate consolida un'estetica rinnovata, caratterizzata da uno sguardo ironico e dissacrante e da una scrittura che bilancia forza e vulnerabilità. La collaborazione con Sangiovanni aggiunge una dimensione pop fresca e immediata, rafforzando l'identità espressiva di Clara e la presenza di entrambi nella scena musicale italiana.

Clara e Sangiovanni: voci del pop contemporaneo

Clara Soccini ha consolidato la sua presenza nel panorama pop nazionale grazie a successi musicali e partecipazioni televisive, dimostrando versatilità.

Sangiovanni, artista vicentino, è noto per la sua capacità di innovare il pop italiano con influenze contemporanee.

Entrambi rappresentano figure di spicco della nuova generazione musicale, distinguendosi per uno stile personale e per la capacità di affrontare temi attuali. La loro unione in “Le Ragazze” non solo arricchisce i loro percorsi individuali ma offre al pubblico un brano che guarda all'estate con un messaggio di leggerezza e autenticità.