L’onda lunga del Festival di Sanremo 2026 continua a influenzare le classifiche settimanali di FIMI (Federazione industria musicale italiana): Santissimo, l’atteso nuovo lavoro di Sayf si piazza subito in prima posizione tra gli album, spodestando Vangelo di Shiva, ed è medaglia d’oro anche tra i supporti fisici come vinili, cd e musicassette. Inoltre, si consolida il fenomeno Ossessione: il brano di Samurai Jay ormai è primo nella classifica dei singoli da undici settimane, con una tenuta da record. Da segnalare anche il crescente successo di alcuni dischi storici di Michael Jackson, trainati dal clamore suscitato dal biopic sul re del pop, campione di incassi.

La classifica degli album vede ‘Santissimo’ di Sayf battere ‘Vangelo’ di Shiva

È durato tre settimane il dominio di “Vangelo” di Shiva al vertice della classifica FIMI di album e compilation: “Santissimo”, l’atteso nuovo lavoro di Sayf lo ha scalzato, per ora, dalla prima posizione. Un ottimo risultato per il rapper italo-tunisino di Genova, dato che insieme a Nayt è l’unico reduce di Sanremo 2026 ad aver raggiunto il primo posto in classifica con il proprio album. Per il resto, la top ten di FIMI registra pochi cambiamenti, con Geolier, Olly e la colonna sonora di “Michael” stabili rispettivamente al terzo, al quarto e al quinto posto. Sale di due posizioni Kid Yugi, sesto davanti a Madame, che scende di una.

Seguono Bad Bunny, che avanza di un posto, Juli, in discesa di due e Achille Lauro, stabile al decimo posto. Da segnalare il crollo di ben 14 posizioni del nuovo album di Nerissima Serpe, ora sedicesimo. Non raggiungono le prime dieci posizioni le altre novità della settimana, come il mix tape Radio Liberato, che si deve accontentare del ventottesimo posto.

Tante novità nella classifica dei supporti fisici

La speciale classifica della FIMI che considera le vendite di vinili, cd e musicassette è caratterizzata da una notevole variabilità nelle prime posizioni e dal maggior impatto delle nuove uscite settimanali. Infatti, se al primo posto troviamo sempre “Santissimo” di Sayf, la medaglia d’argento va a Primo Amore, il nuovo album di Mannarino (solo dodicesimo nella classifica degli album, che considera anche gli streaming e i supporti digitali).

Al terzo posto troviamo la riedizione di Thriller per i 40 anni del capolavoro di Michael Jackson, mentre Shiva è quarto. Seguono alcune delle novità della settimana: Vaniglia e Zenzero di Yele è quinto, davanti ad All In di Aira, sesto, e al rapper Diss Gacha, al settimo posto con Non è solo swag. Chiudono la classifica ancora Michael Jackson con Bad, Arirang dei BTS e Madame, al decimo posto con Disincanto.

Dalla fine di Sanremo nessuno riesce a scalzare Samurai Jay dal primo posto nei singoli

La classifica dei singoli vede davvero poche novità al vertice questa settimana: Samurai Jay resiste al primo posto con “Ossessione” dalla conclusione di Sanremo 2026, registrando una tenuta da record che potrebbe garantirgli in poche settimane il prestigioso traguardo del doppio Disco di platino.

Al secondo posto resiste Bad Bad Bad di Shiva con Geolier, che anticipa Obsessed di Shiva con Anna, in salita di una posizione, la stessa persa da La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa. Sayf è stabile al quinto posto con Tu mi piaci tanto, un altro dei successi dell’ultimo festival di Sanremo. Seguono Canzone d’Amore di Geolier, Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, la celebre Billie Jean di Michael Jackson, Babyface, che vede insieme Shiva e Kid Yugi, e, al decimo posto, Beauty and a beat, il featuring di Justin Bieber con Nicky Minaj.