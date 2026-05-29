La prima ondata di caldo porta tante novità nelle classifiche settimanali di FIMI (Federazione Industria Musica Italiana): la classifica degli album vede Tedua guadagnare subito il primo posto con il mixtape Ryan Ted, davanti a Shiva che scende di una posizione con Vangelo. Samurai Jay deve accontentarsi del terzo posto col suo nuovo album Amatore, ma non molla la prima posizione nei singoli con Ossessione. Parte molto bene il nuovo singolo di Utimo: Romantica, infatti, esordisce in terza posizione. Da segnalare, infine, l’esordio dell’inedita coppia formata da Jovanotti e Alfa che portano la loro canzone Buon Vento in venticinquesima posizione.

Classifica FIMI degli album: il mixtape Tedua batte Shiva e il nuovo album di Samurai Jay

In attesa della data a San Siro, prevista tra qualche settimana, Tedua ha pubblicato il mixtape “Ryan Ted” che debutta al primo posto della classifica Fimi degli album, facendo ritornare in seconda posizione “Vangelo” di Shiva. Il nuovo lavoro di Samurai Jay, che prende il titolo dal suo vero cognome, “Amatore”, deve accontentarsi di un esordio in terza posizione. Seguono Geolier con Tutto è possibile e Olly con Tutta vita (sempre), mentre Santissimo di Sayf perde quattro posizioni ed è sesto. Al settimo posto, in risalita di quattro posizioni, c’è l’album di Bad Bunny, davanti alla colonna sonora del biopic Michael e a Mediterraneo di Bresh, nono.

Completa la top ten Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi. Seguono in classifica Madame, Artie 5ive, Achille Lauro, Geolier (presente con due lavori nelle posizioni più alte), Juli, Sfera Ebbasta con Shiva, Drake, due lavori di Michael Jackson e Diss Gacha.

La classifica di cd, vinili e musicassette resta sospesa tra passato e presente

La speciale classifica FIMI dedicata ai supporti fisici come vinili, cd e musicassette vede come sempre una variegata combinazione delle ultime uscite del mercato discografico e delle ristampe di alcuni grandi classici. Anche qui troviamo al primo posto il mixtape di Tedua, davanti all’edizione celebrativa del quarantesimo anniversario di Thriller di Michael Jackson.

Terzo è il rapper Diss Gacha con il suo Non è solo swag, davanti al nuovo lavoro di Samurai Jay e alla ristampa per i quarant’anni di 17 Re dei Litfiba. Scopriamo un’altra nuova entrata al sesto posto direttamente da Amici di Maria De Filippi: Sogni di vetro di Angie. Lo storico album Bad di Michael Jackson è ottavo davanti a Stupida vita del trionfatore del talent Amici, Lorenzo Salvetti. Chiudono la top ten Shiva con “Vangelo” e “Disincanto” di Madame.

Classifica singoli: parte molto bene Ultimo, ma il primo posto resta di Samurai Jay

A tre mesi dal Festival di Sanremo nessuno riesce ancora a scalzare dal primo posto Samurai Jay (con Vito Salamanca): “Ossessione” è al vertice della classifica singoli di FIMI per la tredicesima settimana consecutiva e diventa ufficialmente il brano con più giorni trascorsi alla vetta della Top 50 di Spotify.

Guadagna il secondo posto il tormentone La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa, mentre Ultimo parte forte con “Romantica”, esordendo in terza posizione. Seguono i due pezzi di Shiva, Bad Bad Bad con Geolier e Obsessed con Anna, da settimane nelle prime posizioni in classifica. Al sesto posto, stabile Swag Music di Artie 5ive, davanti a Sorry scusa lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari, in discesa di tre posizioni. Stabili all’ottavo posto Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, così come non cambia posizione Geolier, nono con Canzone d’amore, Bresh è decimo con Da Dio, mentre il brano più alto in classifica del mixtape di Tedua è Faxxx con Latrelle, all’undicesimo posto.