Una selezione di circa venti gioielli appartenuti all'attrice Claudia Cardinale sarà messa all'asta da Christie's a Ginevra, dal 19 al 26 giugno 2026. L'evento, che include raffinati gioielli in diamanti, oro e oggetti etnici raccolti dall'attrice nei suoi viaggi, ha generato grande interesse tra collezionisti e appassionati di cinema. La stessa Claudia Cardinale ha motivato la decisione come un desiderio di "passare il testimone", per dare nuova vita a oggetti legati alla sua carriera e alla sua vita personale. La collezione, con pezzi da tutto il mondo, testimonia una vita tra set internazionali e festival.

Parte del ricavato sarà destinata a progetti umanitari da lei sostenuti.

La Collezione: Stile e Valore Simbolico

La collezione di Claudia Cardinale riflette personalità e lunga carriera, mostrando l'eccellenza orafa e le culture incontrate. I gioielli in asta includono creazioni di alta gioielleria e ornamenti etnici, molti acquisiti in tour in Africa e Asia. Gli esperti la considerano un patrimonio unico per valore artistico e provenienza, rendendo l'asta di Christie's un evento internazionale di spicco. Le aste di gioielli di celebrità attraggono sempre attenzione; per Cardinale, il valore è accresciuto dalle storie e dai ricordi legati a ogni pezzo, narrando decenni di carriera tra Italia, Francia e Stati Uniti.

Il suo coinvolgimento attivo rafforza il significato culturale e sociale dell'asta.

Christie's Ginevra: Tradizione e Prestigio

L'asta si terrà presso la sede di Christie's a Ginevra, centro storico del mercato internazionale della gioielleria. Christie's organizza regolarmente vendite di grande valore, attirando collezionisti globali e consolidando Ginevra come capitale del settore. Nel dopoguerra, la città è divenuta punto di riferimento per qualità degli oggetti e internazionalità dei partecipanti. La scelta di questa location per i gioielli di Claudia Cardinale si inserisce in una tradizione consolidata. Le vendite di Christie's sono tra le più attese, spesso durando più giorni. I proventi contribuiscono frequentemente a iniziative benefiche, come in questa asta dove una parte sarà devoluta ai progetti supportati dall'attrice.