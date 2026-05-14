L'artista romano Coez annuncia il ritorno di 'From the Rooftop', il suo progetto cult giunto al terzo capitolo. Questa nuova edizione introduce per la prima volta brani inediti, mantenendo la formula che lo ha reso riconoscibile: canzoni riarrangiate in chiave essenziale, cover selezionate e collaborazioni speciali. L'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione in anteprima, sui canali social, della versione integrale di 'Faccio un casino', riportando il pubblico nell'atmosfera intima e diretta che caratterizza il format.

Un format in continua evoluzione

Nato come progetto video parallelo e più intimo rispetto alle produzioni principali, 'From the Rooftop' si è trasformato negli anni in un vero e proprio marchio di fabbrica per Coez. Il format prevede canzoni spogliate della loro veste originale, brani cult riarrangiati dal suo repertorio e almeno due cover (una rap e una indie/cantautorale). Con il terzo capitolo, si conferma l'equilibrio che riflette le due anime musicali di Coez, aggiungendo la novità assoluta di canzoni nuove direttamente in versione "Rooftop". Anche questa edizione è registrata interamente in presa diretta, nella cornice di Firenze, città che ospiterà anche la partenza del nuovo tour.

Il tour estivo "Coez Live 2026 – From the Rooftop"

Il ritorno di 'From the Rooftop' coincide con l'annuncio di un nuovo tour che porterà Coez nelle principali location open air italiane. Il tour, intitolato 'Coez Live 2026 – From the Rooftop', prevede tappe in luoghi suggestivi come l'Anfiteatro delle Cascine di Firenze, l'Anfiteatro degli Scavi di Pompei, il Lake Sound Park di Cernobbio, i Laghi di Fusine per il No Borders Music Festival, Piazza dei Cavalieri a Pisa, l'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, Piazza Monastero Colonna a Trani, la Rocca Maggiore di Assisi, Palazzo Te di Mantova, loSferisterio di Macerata, il Teatro Romano di Verona, il Teatro Antico di Taormina e il Teatro di Verdura di Palermo.

Molte date risultano già sold out, a conferma dell'attesa del pubblico per questo ritorno.

Un percorso artistico coerente e innovativo

Negli ultimi mesi, Coez ha consolidato la sua presenza nella scena musicale italiana con la pubblicazione del singolo 'Ci vuole una laurea', inserito nella colonna sonora della serie animata 'Due Spicci' di Zerocalcare. Il brano rappresenta l'ultimo capitolo dell'album '1998', che ha segnato un ritorno alle origini, attingendo alle sonorità degli anni '90. Il format 'From the Rooftop' continua così a rappresentare uno spazio creativo dove l'artista può sperimentare, mantenendo una forte coerenza stilistica e un rapporto diretto con il pubblico, rinnovandosi senza perdere la sua verità artistica.