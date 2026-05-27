Torna l'atteso appuntamento con "Con il Cuore, nel nome di Francesco", il concerto benefico che si terrà ad Assisi e sarà trasmesso in diretta su Rai1. L’evento, promosso con dedizione dai frati della comunità francescana, si conferma una delle più significative iniziative solidali a livello nazionale, dedicata a sostenere chi si trova in condizioni di fragilità. La serata, condotta da Carlo Conti, si svolgerà nella suggestiva cornice della Basilica di San Francesco, offrendo un programma ricco di musica e gesti di generosità.

Anche quest'anno, la manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi artisti di primo piano, tutti uniti da una causa comune: fornire un supporto concreto a famiglie, minori e comunità duramente colpite da emergenze e situazioni di povertà, sia in Italia che nel mondo.

Durante la diretta, sarà possibile effettuare donazioni attraverso diversi canali, con l'obiettivo primario di assicurare risorse vitali ai progetti umanitari che l’Ordine Francescano dei Frati Minori porta avanti con costanza. Come ha sottolineato fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento: “Oggi abbiamo ancora più bisogno di questi gesti di speranza e fraternità. Apriamo le porte della Basilica e dei nostri cuori per ritrovare solidarietà e vicinanza con tutti, soprattutto con chi soffre”.

Il profondo valore del concerto benefico nella tradizione francescana

L'iniziativa "Con il Cuore" trascende il semplice appuntamento benefico, configurandosi come un momento cruciale in cui la tradizione religiosa si fonde armoniosamente con l’impegno contemporaneo verso le urgenze sociali.

La scelta della Basilica di San Francesco come sede non è casuale: si tratta di uno dei centri spirituali più eminenti del nostro paese e un riconosciuto patrimonio dell’umanità Unesco. La trasmissione annuale da questa storica città umbra contribuisce in modo significativo a mantenere viva l'attenzione sulla figura di San Francesco e sui valori intramontabili di solidarietà e pace che animano l'operato dell’Ordine dei Frati Minori.

Nel corso degli anni, grazie all'instancabile dedizione degli organizzatori, l’evento ha permesso di raccogliere fondi cospicui, destinati a sostenere innumerevoli missioni sia sul territorio italiano che all'estero. Questi interventi spaziano dalla ricostruzione post-catastrofi naturali al sostegno diretto di persone indigenti, malati e bambini in difficoltà.

L’iniziativa evidenzia con forza come la musica possa trasformarsi in un potente veicolo di messaggi positivi, perpetuando una tradizione che coniuga in maniera esemplare spiritualità, cultura e una profonda sensibilità per le necessità sociali più pressanti.

La Basilica di San Francesco: un connubio di storia, arte e spiritualità

La Basilica di San Francesco, emblema e cuore pulsante dell'evento, rappresenta una delle destinazioni religiose e culturali di maggiore risonanza in Europa. Edificata tra il 1228 e il 1253, questa maestosa struttura è composta da due chiese sovrapposte – la Basilica Inferiore e la Basilica Superiore – e custodisce al suo interno i celebri cicli di affreschi realizzati da maestri del calibro di Giotto e Cimabue.

Nel corso della sua lunga storia, la basilica è stata un faro di accoglienza e spiritualità, attirando pellegrini e visitatori da ogni angolo del mondo. Riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, la Basilica è anche teatro di numerosi eventi culturali, musicali e spirituali che ogni anno richiamano migliaia di persone.

Nell’ambito della manifestazione “Con il Cuore”, la Basilica si conferma dunque non solo una cornice di straordinario valore storico-artistico, ma anche un luogo vivo e dinamico di solidarietà e impegno sociale, incarnando e diffondendo l’esempio e il messaggio universale di San Francesco d’Assisi.