La musica dal vivo in Italia ha raggiunto un traguardo storico nel 2025: la spesa del pubblico ha superato 1 miliardo di euro, registrando un incremento del 21% rispetto al 2024. Questo dato emerge da una ricerca di AssoConcerti, presentata in anteprima al Festival dell’Economia di Trento. Lo studio, la cui diffusione integrale è prevista per il prossimo ottobre, evidenzia non solo la crescita degli introiti, ma anche l’effetto capillare dell’industria musicale su tutto il territorio nazionale.

I numeri relativi al comparto “Pop, rock e leggera” mostrano un anno di particolare rilevanza: si sono svolti 40.324 spettacoli, con un totale di 26.371.010 spettatori e una spesa complessiva del pubblico pari a 1.089.248.353 euro.

L’impatto economico totale della musica live, secondo la ricerca realizzata in collaborazione con l’Università di Pisa, ha raggiunto i 4,3 miliardi di euro. Questa crescita consolida il settore dei concerti come pilastro dell’economia culturale e turistica italiana, con significative ricadute su trasporti, ospitalità, ristorazione e commercio locale.

Eventi di successo: i casi di Taylor Swift e David Gilmour

Il 2024 è stato caratterizzato da grandi eventi che hanno contribuito in modo sostanziale ai risultati del settore. Particolarmente emblematici sono stati i concerti di Taylor Swift a Milano e di David Gilmour a Roma. Per gli spettacoli di Taylor Swift, il 77% degli spettatori proveniva da fuori regione, di cui il 30% dall'estero, con una spesa media individuale di 570 euro e un impatto economico di 73 milioni di euro per la città di Milano.

I concerti di David Gilmour a Roma hanno richiamato l’83% del pubblico da altre regioni, con il 43% di stranieri, una spesa media di 827 euro e ricadute economiche totali pari a 60 milioni di euro.

A livello nazionale, si stima che oltre 11 milioni di pernottamenti siano stati generati dagli eventi di musica dal vivo nel 2025, a dimostrazione dell’influenza che festival e grandi appuntamenti esercitano su turismo e ricettività. Il presidente di AssoConcerti, Bruno Sconocchia, sottolinea come la musica live garantisca «capillarità e diffusione culturale su tutto il territorio nazionale, dalle grandi città ai piccoli centri, creando occasioni di aggregazione, incontro e partecipazione sociale».

Musica contemporanea: un'industria strategica e il sostegno istituzionale

La musica popolare contemporanea è oggi riconosciuta come una vera e propria industria. Bruno Sconocchia evidenzia che questa definizione «descrive la complessità del settore, i modelli organizzativi e operativi, l’entità degli investimenti richiesti e le ricadute economiche e occupazionali generate». AssoConcerti non chiede «assistenzialismo, ma strumenti capaci di sostenere un tassello fondamentale e strategico per la cultura, il benessere, la coesione sociale e l’occupazione, per gli importanti effetti anche sul turismo e sull’economia dei territori».

Al Festival dell’Economia di Trento ha partecipato anche il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, che ha definito la musica «un comparto importantissimo dell’industria della cultura».

Mazzi aggiunge che «anche la musica che viene definita 'leggera' è espressione di cultura, come sottolineato anche dal presidente Mattarella». Il ministro prosegue affermando che «la musica pop è una forma culturale anche più forte dello sport: porta più unità, condivisione e collegialità. Questo mondo è un patrimonio da sostenere». Oltre alla sua evidente valenza economica, i dati confermano la funzione sociale, territoriale e di traino turistico esercitata dai concerti dal vivo, sia nelle grandi città sia nei centri minori.

Prospettive future e la capillarità della musica dal vivo

La capillarità degli oltre 40.000 spettacoli e la partecipazione di più di 26 milioni di spettatori nel 2025 confermano che i concerti sono uno dei principali motori del turismo culturale italiano.

I principali promotori, associati di AssoConcerti, rappresentano circa il 70% del mercato nazionale.

Il comparto, dopo la crisi pandemica, continua a mostrare una crescita superiore al 40% rispetto all’anno precedente. In attesa della presentazione completa della ricerca AssoConcerti il prossimo ottobre, le cifre già disponibili delineano una solida tendenza di sviluppo che coinvolge direttamente territori, operatori economici e istituzioni deputate alla valorizzazione artistica e sociale del Paese.