Il Teatro La Fenice di Venezia si prepara a ospitare un concerto straordinario in onore dell’80° anniversario della Repubblica. L’evento, organizzato dalla Fondazione Teatro La Fenice, vedrà protagonista il pianista Daniele Martinelli, vincitore della quarantunesima edizione del Premio Venezia. L'appuntamento è fissato per martedì 2 giugno 2026 alle ore 17:00. L'ingresso è gratuito, con biglietti disponibili online dal 26 maggio 2026.

Il programma musicale: tra classico e contemporaneo

Daniele Martinelli, nato a Chioggia nel 2001, proporrà un repertorio eclettico.

Il programma include i ‘Sarcasmi op. 17’ e la ‘Sonata n. 7 in si bemolle maggiore op. 83’ di Sergej Prokof’ev, che incorniceranno la serata. Al centro, la ‘Kreisleriana op. 16’ di Robert Schumann (versione 1838) e il brano contemporaneo ‘Six coquillages sur une tranche de pierre’ (2014) del compositore veneziano Mauro Lanza.

Un appuntamento consolidato e gratuito

Giunto alla sua ventesima edizione, il concerto è un appuntamento tradizionale per Venezia e per la Festa della Repubblica. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Prefettura di Venezia, la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, la Città metropolitana di Venezia, l’Esercito italiano e la Marina militare. I biglietti gratuiti, disponibili esclusivamente online dal 26 maggio 2026, possono essere richiesti con un massimo di due per persona, fino a esaurimento posti.

Daniele Martinelli: il talento del pianoforte

Daniele Martinelli, nato a Chioggia nel 2001, si è affermato come uno dei giovani talenti del pianismo italiano, vincendo il Premio Venezia 2025. La sua partecipazione al concerto per l’80° anniversario della Repubblica conferma il ruolo cruciale del Premio Venezia nella valorizzazione dei nuovi interpreti della musica classica.