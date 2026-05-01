In occasione della giornata del Primo Maggio 2026, per la celebrazione della Festa dei lavoratori, va in onda sulle reti tv e streaming Rai il Concertone del Primo Maggio 2026, con artisti popolari del calibro di Geolier, Emma Marrone e Arisa.

Primo Maggio sulle reti Rai: il concertone con il live a Roma

Sarà possibile seguire il Concertone di Roma del Primo Maggio sia in streaming online che in TV, e l'evento andrà trasmesso direttamente dal palco capitolino di Piazza San Giovanni in Laterano.

La scaletta chiamerà ad esibirsi sul palco ben 45 artisti, dall’opening act delle 13 e fino a dopo lo scoccare della mezzanotte.

L'evento trasmesso in chiaro TV su RaiTre e online in streaming su Rai play chiamerà ad esibirsi in scaletta ospiti musicali speciali come il gruppo Litfiba, il rapper di Secondigliano Geolier, e ancora per la quota rosa Emma, Francesca Michielin, e tra gli altri cantautori Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Cocciante.

Il concertone é condotto da un trio di artisti

Come anticipato dal direttore artistico Massimo Bonelli, ad aprire le danze della diretta tv dalla piazza sarà Paolo Belli. A chiudere l'evento, invece, l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta.

L'evento é promosso nella Capitale, con un monitor per la rivalsa sociale e la tutela dei diritti sul posto di lavoro sempre più spesso negati ai lavoratori “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.

Promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli, lo atorytelling nella linea artistica dell'evento è “Il domani è ancora nostro”.

Arisa torna sulla Rai come conduttrice del Concerto del Primo Maggio. E tre sono i conduttori dell'evento celebrativo del Primo Maggio. Insieme ad Arisa che é reduce dalla partecipazione alla gara del Festival di Sanremo, ci saranno anche BigMama e Pierpaolo Spollon, noto al grande pubblico soprattutto per la fiction televisiva.

In Italia, la giornata è tradizionalmente segnata da manifestazioni sindacali e grandi eventi culturali, tra cui il Concertone del Primo Maggio di Roma. Storicamente in Piazza San Giovanni in Laterano; l'edizione 2026 conferma lo spirito al grido di "domani è ancora nostro".

In data odierna migliaia di persone scendono in piazza per richiedere un "lavoro dignitoso" e più sicuro. La scelta della data celebrativa del diritto al lavoro e i diritti dei lavoratori che ricorre il Primo Maggio risale agli eventi di Chicago del 1886, dove uno sciopero generale per le otto ore lavorative sfociò negli scontri di Haymarket Square. Nel 1889, la Seconda giornata Internazionale a Parigi ufficializzò il 1° maggio come giornata internazionale di lotta e festa del lavoro.