Elettra Lamborghini sarà la conduttrice della quarta edizione de La Notte dei Serpenti, il concertone ideato dal maestro Enrico Melozzi. L’evento si terrà sabato 25 luglio 2026 a Pescara, presso lo Stadio del Mare, e sarà trasmesso in prima serata su Rai1 il 5 settembre. La scelta di Lamborghini segna la prima volta che la popstar italiana ricopre questo ruolo nella manifestazione.

La Notte dei Serpenti è diventata negli anni un appuntamento di rilievo per la promozione della tradizione musicale abruzzese, trasformando elementi popolari in uno spettacolo capace di attrarre migliaia di spettatori dal vivo e un vasto pubblico televisivo.

L’edizione 2026 punta a superare i risultati delle precedenti, con l’ambizione di consolidare il successo nazionale raggiunto nelle ultime edizioni.

Dettagli sull’evento e la conduzione

Il concerto, ideato e diretto da Enrico Melozzi, ha già visto nelle scorse edizioni la partecipazione di numerosi artisti e ospiti di rilievo. Per il 2026, l’organizzazione conferma la presenza di Elettra Lamborghini come conduttrice e annuncia che l’evento sarà trasmesso per la prima volta su Rai1, dopo il successo riscosso nelle precedenti messe in onda su altri canali. La data della trasmissione televisiva è fissata per il 5 settembre, mentre l’evento dal vivo avrà luogo il 25 luglio a Pescara.

Enrico Melozzi, ideatore e direttore artistico della manifestazione, ha dichiarato l’intenzione di “spingersi ancora oltre” rispetto alle precedenti edizioni, mantenendo il focus sulla valorizzazione della cultura abruzzese attraverso la musica e la partecipazione di artisti di fama nazionale.

L’attesa per l’evento è già molto alta, a conferma della crescente popolarità della manifestazione.

La Notte dei Serpenti: storia e missione

La Notte dei Serpenti è un progetto musicale e culturale nato per promuovere la tradizione popolare abruzzese e renderla accessibile a un pubblico ampio. L’evento si svolge annualmente a Pescara e coinvolge artisti, musicisti e interpreti che si esibiscono dal vivo nello Stadio del Mare. Il concerto è organizzato con il sostegno delle istituzioni locali e della Regione Abruzzo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio musicale regionale e favorire la partecipazione del pubblico sia in presenza sia attraverso la televisione nazionale.

La manifestazione si è distinta per la capacità di innovare la proposta musicale tradizionale, portando sul palco contaminazioni tra generi e collaborazioni tra artisti di diversa provenienza. L’attenzione mediatica e la presenza di conduttori e ospiti di rilievo hanno contribuito a rafforzare il ruolo dell’evento nel panorama culturale italiano.