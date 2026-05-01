Il Concertone del Primo Maggio torna a Roma, nella storica cornice di piazza San Giovanni in Laterano, per celebrare la Festa dei Lavoratori con un evento attesissimo. L'edizione di quest'anno vede una novità alla conduzione, affidata per la prima volta al duo composto da Arisa e Pierpaolo Spollon. Al loro fianco, la "veterana" BigMama, che arricchisce il palco con la sua terza presenza consecutiva. Il trio ha promesso un appuntamento all'insegna della leggerezza e della spontaneità, puntando a un dialogo autentico con le nuove generazioni e valorizzando la musica come strumento privilegiato per veicolare messaggi significativi, senza mai perdere di vista il coinvolgimento del pubblico.

La scaletta: tra grandi nomi e talenti emergenti

La diretta televisiva del Concertone prenderà il via con l'energia di Paolo Belli, a cui spetterà il compito di aprire le danze sul palco di San Giovanni. La chiusura dell'evento sarà invece affidata all'Orchestra Popolare La Notte della Taranta, che porterà sul palco le sue sonorità tradizionali. Il programma musicale si preannuncia ricco e variegato, con una scaletta che include un'ampia gamma di artisti, capaci di rappresentare diverse sfaccettature della scena musicale italiana.

Tra i nomi che si esibiranno, in un ordine che verrà definito durante la giornata, figurano: Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Litfiba, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale e Sissi.

Questa selezione mira a valorizzare sia gli artisti più consolidati sia le nuove proposte, offrendo al pubblico un panorama musicale completo e dinamico.

Orari e piattaforme: dove seguire il Concertone

Il Concertone del Primo Maggio prenderà il via in piazza San Giovanni già a partire dalle ore 13:30, con le esibizioni dedicate ai gruppi emergenti. La diretta televisiva su Rai3 inizierà alle 15:15 e accompagnerà gli spettatori fino a notte inoltrata, prevedendo solo brevi interruzioni per le consuete edizioni del telegiornale.

Per chi non potrà assistere all'evento dal vivo, è garantita un'ampia copertura mediatica. La radio ufficiale del Concertone sarà Rai Radio 2, che trasmetterà l'intera manifestazione.

Inoltre, sarà possibile seguire l'evento in streaming su Rainews.it, RaiPlay e Rai Italia, assicurando così la massima accessibilità su diverse piattaforme digitali e internazionali. L'appuntamento si conferma un'occasione di aggregazione e riflessione, capace di raggiungere e coinvolgere un pubblico vasto e eterogeneo.