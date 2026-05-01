Il Concertone del Primo Maggio 2026 ha preso il via in piazza San Giovanni a Roma, inaugurato da Arisa con un toccante omaggio a Lucio Dalla sulle note di “Futura”. L’evento, che ha ufficialmente aperto le porte con la diretta televisiva su Rai3 dopo un’anteprima iniziata alle 13, si conferma come la tradizionale maratona musicale promossa dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. L’edizione di quest’anno è interamente dedicata al tema del “lavoro dignitoso”, un messaggio centrale ribadito fin dall’apertura.

Sul palco, ad affiancare Arisa nel ruolo di conduttori, sono saliti anche BigMama e l’attore Pierpaolo Spollon, incaricati di fare gli onori di casa e guidare il pubblico attraverso la lunga giornata di musica e riflessione.

Fin dalle prime ore, la piazza si è riempita di giovani e appassionati, accorsi per assistere alle esibizioni di un ricco parterre di artisti. Tra i nomi di spicco in programma figurano Ermal Meta, Fulminacci, Litfiba, Irama, Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Cocciante, Serena Brancale, Levante e Madame, a testimonianza della varietà musicale offerta.

Prima dell’inizio dei concerti, i conduttori Arisa, BigMama e Spollon hanno voluto sottolineare l’importanza del tema scelto per il Concertone. Dal palco, Arisa ha dichiarato con forza: “Il lavoro dignitoso significa lavoro sicuro, stabile e ben retribuito”, evidenziando il profondo significato sociale e civile che permea l’intera manifestazione.

Dopo i saluti iniziali, la giornata è proseguita con un susseguirsi di performance, unendo artisti affermati e nuove generazioni in un clima di festa e impegno.

Arisa e la filosofia della conduzione: essere “giullari”

Oltre a essere una delle protagoniste musicali, Arisa ha ricoperto un ruolo centrale anche nella conduzione dell’evento, esprimendo una chiara visione sul compito dei presentatori in manifestazioni di tale portata. “Siamo i giullari di questa corte”, ha affermato, sottolineando la necessità di mantenere un tono leggero, coinvolgente e ritmico, in perfetta sintonia con lo spirito di una giornata pensata per la musica e la partecipazione popolare. Secondo la cantante, il ruolo dei conduttori non è quello di sostituirsi agli artisti o di trasformare il palco in un forum politico, ma piuttosto di facilitare lo svolgimento della maratona musicale con leggerezza e fluidità.

Arisa ha poi argomentato la sua posizione con una frase diretta: “Se facessimo dei pipponi allucinanti, annoiando i ragazzi, perderemmo subito metà delle presenze”. Questa dichiarazione ha acceso un dibattito sulla delicata questione dell’equilibrio tra contenuto e intrattenimento negli eventi pubblici di massa. Il Concertone del Primo Maggio, che attira un pubblico prevalentemente giovane sia in piazza che attraverso i canali televisivi e digitali, si pone l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione senza mai perdere di vista il senso civile e sociale che da sempre lo contraddistingue.

Il Concertone del Primo Maggio: storia e significato sociale

Il Concertone del Primo Maggio si è affermato negli anni come uno degli appuntamenti musicali e sociali più significativi nel panorama italiano.

Nato nel 1990 per iniziativa delle principali confederazioni sindacali italiane – Cgil, Cisl e Uil – l’evento si svolge tradizionalmente in piazza San Giovanni a Roma, diventando un punto di riferimento sia per la musica dal vivo che per l’impegno civile. La manifestazione è riconosciuta per la sua capacità di unire diverse generazioni attorno a temi di attualità legati al lavoro e ai diritti, attraverso le esibizioni di artisti consolidati e talenti emergenti.

Nel corso degli anni, il Concertone ha saputo evolvere, adattandosi ai cambiamenti della società italiana e innovando la propria formula scenica. Le edizioni più recenti hanno registrato affluenze di decine di migliaia di spettatori in piazza, con un seguito sempre crescente anche in televisione e sulle piattaforme digitali.

Il tema del 2026, incentrato sul “lavoro dignitoso”, si inserisce perfettamente in una lunga tradizione di attenzione alle trasformazioni del mondo del lavoro e alla centralità dei diritti dei lavoratori, confermando il ruolo del Concertone come voce autorevole e piattaforma di dibattito sociale.