Il Premio Narrativo Mandrarossa, giunto alla sua seconda edizione, annuncia Concita De Gregorio come nuova presidente. Riconosciuto a livello nazionale per l’attenzione alle librerie indipendenti e al dialogo tra cultura del territorio, vino e letteratura, il premio culminerà con la cerimonia di premiazione il 25 luglio 2026. L'evento si terrà nella suggestiva cornice del Tempio di Hera, all’interno del Parco Archeologico di Selinunte, in Sicilia.

Concita De Gregorio raccoglie il testimone da Aldo Cazzullo. La giuria tecnica, composta da Franco Cardini, Neria De Giovanni, Eleonora Lombardo, Carlo Alberto Moretti, Christian Rocca e Nadia Terranova, ha selezionato le opere finaliste tra i 93 titoli candidati dalle librerie indipendenti.

Il Premio Narrativa Mandrarossa prevede un primo, un secondo e un terzo classificato assoluto, affiancati da riconoscimenti per le sezioni tematiche. Ogni vincitore di sezione dialogherà con una specifica etichetta Mandrarossa, legata a un luogo identitario siciliano.

Il valore culturale del Premio Mandrarossa

La manifestazione si distingue per l'inedito binomio tra libri e vino e per l'impegno nella promozione delle librerie indipendenti, considerate veri e propri presidi culturali. Concita De Gregorio ha sottolineato l'importanza di tale iniziativa: «Tenere aperta una libreria indipendente o una biblioteca è oggi un vero atto politico. È un atteggiamento rivoluzionario che va sostenuto e premiato.

Illuminare quello che non conosciamo abbastanza e dare opportunità alle voci non abbastanza conosciute è la mia idea di premio». Questa visione si inserisce nella tradizione di una Sicilia che, con il suo patrimonio letterario e artistico, resta simbolo di ispirazione e bellezza. A conclusione della cerimonia, si terrà lo spettacolo 'Madre. Una conversazione, nessuna colpa, centomila donne', con Concita De Gregorio e Melania Petriello.

Il Premio Mandrarossa nasce come progetto culturale promosso da Mandrarossa, brand di punta di Cantine Settesoli, impegnato nella valorizzazione della viticoltura e nella narrazione territoriale. Il percorso del premio riflette questa vocazione, unendo autori e lettori e coinvolgendo una vasta rete di librerie.

Queste includono quelle delle città italiane capitali della cultura dal 2015, oltre a Roma, Napoli e Milano, e si estende a grandi centri internazionali quali Barcellona, Boston, Parigi e Marsiglia.

Le categorie del Premio e la cornice di Selinunte

Elemento distintivo del progetto è la proficua collaborazione con le librerie indipendenti, sia italiane che estere, che hanno proposto le 93 opere finaliste. Queste sono suddivise in cinque categorie tematiche, oltre al Premio Narrativa principale. Le sezioni tematiche, ispirate alle etichette Mandrarossa, sono: Cavadiserpe per il romanzo giallo, Bertolino Soprano per la favola, Calamossa per l’opera prima, Cartagho per il romanzo storico e Urra di Mare per opere dedicate ad ambiente, sostenibilità e paesaggio.

Ogni sezione mira a premiare nuove voci e a valorizzare le storie legate ai territori siciliani.

Il Parco Archeologico di Selinunte, scelto come sede della cerimonia, rappresenta uno dei siti monumentali più significativi della Sicilia e dell'intero Mediterraneo, celebre per i suoi imponenti resti di templi dorici, tra cui il Tempio di Hera. La decisione di ospitare la premiazione in questo luogo rafforza il legame tra cultura letteraria, paesaggio e storia, offrendo uno scenario di grande suggestione e profondo valore simbolico. Questa cornice si inserisce nel solco di una ricca tradizione letteraria che ha visto la terra siciliana protagonista, con autori del calibro di Giovanni Verga, Leonardo Sciascia, Luigi Pirandello e Andrea Camilleri, ricordando come il vino stesso sia un racconto identitario della regione.

Il Premio Mandrarossa si consolida così come un punto di connessione tra le eccellenze locali, la promozione della lettura e la valorizzazione di patrimoni paesaggistici e culturali unici nel panorama italiano.