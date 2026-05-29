Si è conclusa con successo la prima edizione del concorso di poesia e racconti brevi intitolato “Dona un verso, salva una vita”. L'iniziativa, promossa congiuntamente dall’Associazione Aido Gruppo Nola‑Cimitile, presieduta da Felice Peluso, e dall’associazione Artistica SeminArte, guidata da Alessandra Bosone, ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione. Decine di studenti delle scuole secondarie del territorio hanno partecipato con notevole sensibilità e talento, cimentandosi sul delicato e fondamentale tema della donazione degli organi.

Dall'impegno dei giovani partecipanti è scaturita una ricca raccolta di poesie, racconti e profonde riflessioni. Questi elaborati, caratterizzati da parole semplici ma di grande intensità, esplorano un ampio spettro di emozioni umane: dalla paura alla speranza, dalla dolorosa esperienza della perdita alla gioia della rinascita, tutti legati al contesto della donazione. Filomena Carrella, presidente del Comitato Scientifico del Premio, ha espresso grande soddisfazione per l'esito dell'iniziativa. “L’entusiasmo dei ragazzi e l’impegno dei docenti hanno superato ogni aspettativa”, ha affermato. “Questo concorso è nato dal desiderio di ascoltare le nuove generazioni su un tema che riguarda tutti noi.

Il risultato è un mosaico di voci autentiche, capaci di far riflettere e sperare, offrendo spunti preziosi per la collettività.”

Cerimonia di Premiazione e Presentazione del Volume

La culminazione di questa significativa iniziativa sarà la cerimonia di premiazione, fissata per mercoledì 17 giugno alle ore 19. L'evento si svolgerà nella suggestiva cornice delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, inserendosi nel prestigioso programma della XXXI Edizione del Premio Cimitile. Durante la serata, oltre alla solenne proclamazione dei vincitori delle diverse categorie, saranno consegnati gli attestati di partecipazione a tutti gli studenti coinvolti, riconoscimenti validi anche ai fini del credito scolastico.

Un momento particolarmente atteso sarà la presentazione ufficiale del volume “Dona un verso, salva una vita”. Questa pubblicazione raccoglie integralmente tutti i lavori, dalle poesie ai racconti, realizzati dagli studenti partecipanti, immortalando il loro contributo artistico e la loro riflessione sul tema del dono.

L'Importanza della Sensibilizzazione e il Ruolo della Scuola

Rosa Bianco, docente e giornalista de Il Corriere dell’Irpinia, nonché stimata componente del comitato scientifico del premio, ha evidenziato il valore intrinseco di tali manifestazioni. “Si tratta di un’iniziativa che unisce cultura, scuola e impegno civile, per diffondere un messaggio di solidarietà e di attenzione alla vita”, ha affermato, sottolineando la sinergia tra diversi ambiti per un obiettivo comune.

Il modello di coinvolgimento delle scuole secondarie e delle associazioni locali si conferma un pilastro fondamentale anche in altre iniziative di risonanza nazionale. Tra queste spicca il concorso letterario nazionale “Il dono per la vita”, promosso dall’Associazione culturale Il Dono per la Vita. Dal 2021, questo concorso si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla donazione di organi, midollo osseo e sangue, coinvolgendo non solo studenti e autori, ma anche chi ha vissuto in prima persona l'esperienza del dono: donatori, riceventi, familiari e testimoni diretti. La partecipazione attiva delle istituzioni scolastiche e la produzione di opere letterarie, in entrambi i contesti, si rivelano strumenti potenti per rafforzare e diffondere una profonda cultura della solidarietà e del dono tra le nuove generazioni, contribuendo a formare cittadini più consapevoli e attenti al prossimo.