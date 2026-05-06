Mentre a Cinecittà si celebrava la settantunesima edizione dei David di Donatello, un presidio di lavoratori e maestranze del cinema, promosso da Usb Cinema e dal movimento #siamoaititolidicoda, ha manifestato all'esterno degli studios. L'iniziativa, denominata "ControDavid", ha visto decine di professionisti indossare maschere bianche, simbolo della loro "invisibilità" nell'industria cinematografica italiana.

Gigi Piepoli, assistente operatore per Usb Cinema, ha spiegato le ragioni della mobilitazione: «Portiamo alla luce i lavoratori invisibili e le maestranze che da ventisette anni si vedono negare il rinnovo contrattuale».

Ha evidenziato una crisi profonda del settore da tre anni, sottolineando l'urgenza di dare voce alle vertenze e all'intera filiera.

Vincenzo Lauricella, delegato Usb, ha annunciato la disponibilità a «scioperare e fermare i set» se non arriveranno risposte. Ha denunciato compensi bassissimi, condizioni di "quasi sfruttamento", l'assenza di un contratto collettivo aggiornato e la diffusione del caporalato. «Dentro i set la legge non esiste, c’è la legge del ‘o ti prendi questo contratto o accetti questa paga infame oppure non lavori più’», ha affermato.

I promotori hanno criticato le principali organizzazioni sindacali per anni di inazione e per aver tentato di soffocare il dissenso. Molti lavoratori si sono perciò rivolti a sigle alternative come l'Unione Sindacale di Base.

La piattaforma di rivendicazione si basa su tre pilastri: la valorizzazione del salario, la sicurezza sul lavoro (pause e riposi) e il superamento della discontinuità lavorativa.

Appello politico e riforme necessarie

Al presidio era presente Matteo Orfini, deputato PD, che ha rimarcato: «Senza i lavoratori del cinema e dell’audiovisivo non ci sarebbe nulla di ciò che si celebra oggi ai David». Orfini ha insistito sulla necessità che ogni riforma parta dalle proposte dei lavoratori, chiedendo il ripristino di tutele sociali essenziali,come l'indennità di disponibilità.

La mobilitazione mira a sensibilizzare istituzioni e settore cinematografico sull'urgenza di una riforma contrattuale. Questa dovrebbe affrontare criticità salariali, sicurezza e la precarietà storica delle maestranze.

Il presidio si inserisce in un dibattito più ampio sul futuro del lavoro audiovisivo italiano.

Crisi pluriennale e la voce degli "invisibili"

La crisi che colpisce le maestranze del cinema e dell’audiovisivo italiano si protrae da anni. Rappresentanti sindacali e testimonianze dirette confermano una stagnazione occupazionale grave, con molti professionisti che dichiarano di non aver lavorato neppure un giorno nell'anno in corso, rivelando la crisi strutturale del settore.

L'iniziativa di Usb Cinema e #siamoaititolidicoda è una delle azioni collettive più significative per portare all'attenzione pubblica le difficoltà dei cosiddetti "titolari di coda". Questi lavoratori, essenziali per ogni produzione, rimangono spesso esclusi dalle narrazioni celebrative dell'industria.

La protesta dei ControDavid è legata alla storia del contratto collettivo delle maestranze cinema, senza rinnovo da quasi tre decenni. In questo periodo, il panorama produttivo italiano ha subito profonde trasformazioni: crisi finanziarie, riduzione degli investimenti e crescente precarizzazione del lavoro sui set. I presidi sono una richiesta esplicita di inclusione e riconoscimento per una componente vitale della creatività italiana.