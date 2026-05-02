Shakira si prepara a un evento storico a Rio de Janeiro: un concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana che mira a superare ogni record di affluenza e impatto economico. L'esibizione, parte dell'evento di maggio "Tutti a Rio", prevede oltre due milioni di persone, superando i primati di Madonna nel 2024 (1,6 milioni) e Lady Gaga nel 2025 (circa due milioni).

Già dal mattino, migliaia di fan affollano la spiaggia, in attesa della star colombiana, icona globale del pop. La "febbre da Loba", dal suo celebre brano, contagia la città: gadget e t-shirt con il volto dell'artista e la scritta "Lobacabana" sono stati presi d'assalto.

Palco Monumentale e Impatto Economico Record

Il concerto sarà il più grande della carriera di Shakira. Il palco, il più imponente mai allestito a Copacabana, copre circa 1.500 metri quadrati, con maxi schermi Led e una passerella di 25 metri verso il pubblico. Le stime indicano che l'evento genererà circa 130 milioni di euro (776,2 milioni di real) di consumi, superando i 78 milioni di euro (469 milioni di real) di Madonna nel 2024 e i 100 milioni di euro (592 milioni di real) di Lady Gaga nel 2025. Il comune ha investito 3,4 milioni di euro (20 milioni di real), con fondi privati aggiuntivi.

L'impatto economico si estende a turismo, trasporti, commercio e ospitalità, riaffermando la centralità di Rio nei grandi eventi mondiali.

Organizzazione e Sicurezza Imponente

L'apparato organizzativo è imponente: previsti blocchi del traffico, potenziamento del trasporto pubblico e metro attiva 24 ore con biglietti dedicati. Sul fronte sicurezza, quasi 8.000 agenti controlleranno 18 varchi d'accesso, monitorando l'evento con droni e sistemi di riconoscimento facciale.

La serata consolida il ruolo di Copacabana come scenario globale per i megaconcerti, confermando il modello come leva strategica per lo sviluppo e il rilancio economico di Rio de Janeiro.