La cosmesi italiana si conferma una filiera strategica del Made in Italy, come emerso dall'incontro “Cosmetici come eccellenza italiana tra sicurezza, sostenibilità e volano dell’economia”, tenutosi a Roma l’8 maggio 2026. L'evento, organizzato nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy, ha riunito istituzioni, industria e mondo accademico per discutere il ruolo del settore tra sicurezza, sostenibilità e impatto economico. Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, ha evidenziato che la cosmesi non è un accessorio voluttuario, ma un comparto industriale che unisce ricerca scientifica, manifattura avanzata, innovazione, sostenibilità e occupazione, con oltre 400 mila addetti lungo tutta la filiera, dalle materie prime alla distribuzione.

L'incontro, promosso dal Ministero della Salute e dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri Regina Elena e San Gallicano, ha evidenziato la crescente rilevanza internazionale delle aziende italiane. Nel 2025, il settore ha superato i 18 miliardi di euro di fatturato, con esportazioni di oltre 8,5 miliardi e un saldo commerciale di 5,1 miliardi di euro. La cosmetica è stata il settore del Made in Italy con la maggiore crescita all’esportazione nel 2025, posizionandosi come il quinto esportatore mondiale e investendo il doppio rispetto ad altri comparti manifatturieri italiani.

Il valore economico e sociale della cosmesi

Il comparto cosmetico impiega oltre 400 mila persone e mostra tassi di crescita significativi.

Valerio De Molli, amministratore delegato di The European House-Ambrosetti, ha sottolineato un tasso di crescita costante del 6,1% medio annuo negli ultimi dieci anni, un dato che moltiplica per oltre sei volte il PIL del Paese. Questo evidenzia la centralità della cosmesi per l'economia nazionale, con attività che spaziano dalla manifattura alla distribuzione, ricerca, innovazione e formazione professionale. Il convegno ha anche affrontato aspetti normativi e di tutela professionale, inclusa l'evoluzione delle qualifiche per acconciatori ed estetisti, e l'importanza dell'educazione dei consumatori per un utilizzo consapevole dei prodotti, come promosso dal movimento 'This is Bellezza'.

Sicurezza, sostenibilità e lotta alla contraffazione

Un tema cruciale è stata la sicurezza dei prodotti e il contrasto alla contraffazione. Paola Brunetti, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha rivelato che lo scorso anno in Europa sono stati sequestrati 3,4 milioni di articoli contraffatti (valore 77 milioni di euro), di cui oltre 1 milione italiani (valore 7,6 milioni di euro). Il fenomeno è prevalentemente legato all'e-commerce, ai social media e alla forte domanda di beni di lusso. Si raccomanda di scegliere prodotti originali per un acquisto consapevole e garantito. Giovanni Mautone, dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (NAS), ha confermato il monitoraggio costante di circa 2.000 siti web all'anno, in collaborazione con il Ministero della Salute.

L'attenzione si estende anche alla sostenibilità ambientale della filiera. L'incontro ha presentato progetti e testimonianze sull'adozione di pratiche produttive e commerciali più responsabili, con il contributo di università e imprese innovative come il Davines Group. L'obiettivo è promuovere un settore sempre più attento alla salute del consumatore e dell'ambiente.

Formazione e prospettive future

La giornata ha evidenziato l'importanza della formazione specialistica e della divulgazione per educare il pubblico sulla qualità e sicurezza dei prodotti. Sono emerse nuove prospettive di sviluppo legate a innovazione, professionalizzazione e internazionalizzazione, confermando la cosmesi come settore trainante del Made in Italy.

Il bilancio del convegno delinea una filiera che si impegna per sicurezza, trasparenza e sostenibilità, dialogando attivamente con le istituzioni per affrontare le sfide di un mercato globale in evoluzione.