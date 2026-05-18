Il festival Crinali torna sull’Appennino Bolognese con la sua decima edizione, in programma dal 27 maggio al 17 ottobre 2026. L'evento proporrà oltre 60 spettacoli distribuiti in 14 comuni, affermandosi come una delle principali rassegne culturali della regione. L'iniziativa si distingue per la sua capacità di unire musica, teatro, cammini, esperienze immersive nella natura e la valorizzazione del territorio.

Il cuore pulsante del festival è l'ampia offerta musicale, con più di 30 concerti che esplorano generi diversi: dalla musica classica al jazz, dall'elettronica alla world music, fino alla sperimentazione sonora.

Tra gli artisti di spicco che animeranno le serate figurano Valeria Sturba (l'8 agosto), Achille Succi (il 6 settembre), l'Orchestra Senzaspine (il 6 luglio), i Flexus (il 20 luglio), Cristina Zavalloni (il 29 giugno) e le Ocarine di Budrio (il 27 giugno).

L'edizione 2026 riserva appuntamenti di particolare rilievo, come lo spettacolo di Elio Germano e Teho Teardo, ispirato a "Il sogno di una cosa" di Pier Paolo Pasolini, che si terrà il 26 luglio presso il Parco Archeologico di Kainua. L'evento sarà arricchito da visite guidate e aperitivi, rafforzando il legame tra proposta culturale e contesto territoriale. Un altro momento molto atteso, sebbene già sold out, sarà la reunion dei CSI con due concerti il 28 e il 29 agosto a Monte Sole, nell'ambito del Festival Lupo, realizzato in collaborazione con Crinali.

Struttura e Missione del Festival Crinali

Il festival Crinali si articola in cinque sezioni tematiche: Crinali Storia, Crinali Natura, Crinali Sport, Cinne e Cinni (dedicata alle famiglie) e Crinali Borghi e Piazze. Questa diversificazione permette di raggiungere un pubblico eterogeneo, offrendo esperienze che spaziano dai percorsi naturalistici alle iniziative culturali nei borghi, includendo attività per bambini e manifestazioni sportive. I direttori artistici, Claudio Carboni e Carlo Maver, evidenziano come Crinali sia più di una semplice rassegna: è "una rete progettuale che lega Appennino e territorio metropolitano, valorizzando cultura, turismo e socialità".

Un'attenzione costante è rivolta alla sostenibilità e all'accessibilità.

Molte delle location sono facilmente raggiungibili, anche senza la necessità di lunghe camminate, e per alcuni percorsi sono previsti accompagnamenti gratuiti dedicati a persone con disabilità visiva. Questi accorgimenti testimoniano l'impegno degli organizzatori nel promuovere l'inclusione e garantire la più ampia fruibilità degli eventi.

Crinali nel Contesto della Promozione Territoriale

Il festival Crinali si inserisce in un più ampio quadro di iniziative di promozione turistica e culturale dell'area appenninica bolognese, un territorio da sempre impegnato nella valorizzazione delle proprie risorse naturalistiche e artistiche. Oltre ai comuni direttamente coinvolti, come Alto Reno Terme e Budrio, l'Appennino bolognese supporta numerosi altri progetti volti a far scoprire i paesaggi montani, l'enogastronomia locale, l'arte diffusa nei borghi e la musica dal vivo.

Nel contesto della pianificazione culturale regionale, eventi come Crinali contribuiscono significativamente ad arricchire l'offerta turistica e a stimolare lo sviluppo locale, dialogando con altre rassegne musicali e iniziative, tra cui il Zola Jazz Wine e manifestazioni dedicate all'escursionismo artistico.

L'approccio che privilegia il coinvolgimento delle comunità, il profondo radicamento nei paesaggi dell'Appennino e la capacità di integrare diverse forme di spettacolo con attività outdoor, rendono Crinali un modello di progettualità culturale integrata. La decima edizione si conferma, pertanto, un appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati di musica e teatro, ma anche per chi desidera vivere esperienze autentiche a contatto con la natura e il ricco patrimonio storico-culturale locale.