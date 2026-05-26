L'Università della Calabria ha ospitato David Cronenberg al Festival internazionale delle arti di Celico. L'evento, in programma fino al 31 maggio, ha visto il regista canadese presidente onorario. Durante la masterclass dal titolo provocatorio: "Film is dead", Cronenberg ha dichiarato il suo favore per il digitale sulla pellicola, definendola una scelta di nostalgia. L'incontro, coordinato dal docente Carlo Fanelli e dal direttore artistico Donato Santeramo, ha esplorato il futuro del cinema e l'impatto dell'intelligenza artificiale. L'uso dell'AI per modificare luci e inquadrature è già realtà; la vera novità, ha aggiunto, sarà dirigere un film da casa, gestendo tutto dal computer: "non parleremo più di regista, ma di prompter".

Il Festival di Celico: programma e dibattito

L'edizione 2026 del Festival internazionale delle arti di Celico propone un cartellone ricco di eventi gratuiti con artisti. Cofinanziata dal Ministero del Turismo e sostenuta da Poste Italiane, la manifestazione valorizza il territorio calabrese. La masterclass di Cronenberg ha alimentato il dibattito sui nuovi strumenti del cinema contemporaneo.

Durante la lezione, Cronenberg ha affrontato il doppiaggio — difendendo la lingua originale dei film — e il futuro del mercato audiovisivo, sempre più legato alle piattaforme digitali e alle nuove modalità di fruizione.

Creatività e tecnologia secondo Cronenberg

Autore di opere iconiche, Cronenberg ha ribadito che la creatività non risiede nel mezzo tecnologico.

Secondo la sua visione, "quando realizziamo un film dobbiamo pensare come dei bambini che giocano, l'aspetto ludico è la base della creatività, la tecnologia non è l'essenza del cinema".

Il Festival di Celico promuove eventi culturali internazionali, coinvolgendo artisti e istituzioni. L'Università della Calabria arricchisce l'offerta regionale. La manifestazione ambisce a consolidarsi come punto di riferimento per le arti visive e performative in Calabria, con la presenza di David Cronenberg a rafforzare il suo ruolo di crocevia tra tradizione e futuro.