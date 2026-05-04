La curatrice del Padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026 ha espresso gratitudine verso la Biennale e i sostenitori internazionali del progetto. In un videomessaggio sui social, ha sottolineato l'importanza della partecipazione di tutti i paesi e il supporto, specie dagli "amici italiani e veneziani". Ha dichiarato: "Vorrei ringraziare la Biennale per aver sostenuto l'idea di avere tutti i Paesi rappresentati qui. Desidero inoltre ringraziare tutti coloro che da ogni parte del mondo hanno sostenuto il nostro progetto. Sono infinitamente grata ai nostri amici italiani e ai nostri amici di Venezia che mi hanno aiutata ogni giorno.

Centinaia di persone credono che l'arte debba rimanere indipendente".

Il messaggio, diffuso alla vigilia dell'apertura ufficiale della Biennale 2026, si inserisce in un contesto globale che valorizza cultura e diplomazia. La curatrice ha ribadito che l'apertura di ogni padiglione, incluso quello russo, è fondamentale per accrescere conoscenza e comprensione reciproche. "Sono profondamente convinta che l'apertura di questo padiglione e di ogni padiglione sia significativa perché diventano luoghi per accrescere la conoscenza e la comprensione reciproche. In un padiglione chiuso, al contrario, nulla può crescere. D'ora in poi lasciamo che l'arte sia al centro della scena. Venite a trovarci per scoprire insieme la bellezza del nostro progetto.

L'albero è radicato nel cielo", ha affermato Karneeva, invitando a scoprire il progetto.

L'arte come dialogo globale

Nel suo discorso introduttivo, la curatrice ha enfatizzato la presenza a Venezia di artisti da tutto il mondo. "Vorrei dire alcune parole prima dell’inizio della Biennale 2026. Desidero dirle ora perché nei prossimi giorni vorrei che l’arte fosse l’unica voce in tutti i padiglioni. Artisti di talento provenienti da tutto il mondo hanno lavorato duramente per essere qui a Venezia e meritano tutta la nostra attenzione e il nostro rispetto", ha dichiarato. Questo appello mira a focalizzare l'attenzione sul valore universale dell'arte quale strumento di dialogo e comprensione, specie in eventi Biennale.

Il Padiglione russo, in questa edizione 2026, rientra nella scena culturale veneziana, confermando l'importanza dell'evento nel promuovere il dialogo interculturale e la partecipazione di diverse realtà artistiche.

Storia del Padiglione russo alla Biennale

La storia della Russia alla Biennale di Venezia è significativa, iniziata con la costruzione del Padiglione russo nel 1914 ai Giardini della Biennale. L'edificio, opera di Alexey Shchusev, ha ospitato nei decenni numerose esposizioni, fungendo da ponte tra generazioni di artisti e piattaforma per il dialogo. La partecipazione russa ha alternato periodi di presenza e assenza, riflettendo vicende storiche e diplomatiche. In diverse occasioni, il Padiglione russo ha catalizzato l'attenzione per tematiche e qualità delle opere esposte.

La Biennale di Venezia, fondata nel 1895, si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama artistico globale e luogo di confronto per l'arte. Il Padiglione russo, con la mostra curata da Karneeva, riafferma creatività e apertura come pilastri della partecipazione culturale.