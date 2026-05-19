In occasione dell'uscita cinematografica di "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", prevista per il 20 maggio, Disney Italia ha stretto una collaborazione con l'azienda aerospaziale italiana D-Orbit. Il film, diretto e co-prodotto da Jon Favreau, segna il debutto sul grande schermo dei protagonisti della serie Disney+ "The Mandalorian" ed è il terzo spin-off cinematografico della saga, dopo "Rogue One" (2016) e "Solo" (2018).

L'iniziativa, pensata per celebrare l'arrivo della pellicola nelle sale, ha visto il lancio nello spazio di una riproduzione in miniatura dell'iconico elmo del Mandaloriano.

Questo manufatto è stato realizzato tramite scansione 3D dell'originale fornito da Disney e ricavato da un solido blocco di alluminio, integrando componenti elettronici e ottici specificamente progettati per l'ambiente spaziale.

L'elmo è stato imbarcato sulla missione Wayfinder, la ventiduesima operazione commerciale dell'Ion Satellite Carrier di D-Orbit, il "taxi spaziale" dell'azienda. La missione è partita il 30 marzo 2026 dalla base Vandenberg Space Force in California, a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX. Durante l'orbita, telecamere proprietarie installate sul satellite hanno catturato immagini dell'elmo che fluttuava nella microgravità, con la Terra a fare da sfondo. Queste riprese sono state utilizzate nella campagna promozionale del nuovo film Lucasfilm, creando un efficace ponte visivo tra l'universo narrativo di Star Wars e l'innovazione tecnologica italiana.

La missione Wayfinder e la tecnologia D-Orbit

La missione Wayfinder si configura come la ventiduesima operazione commerciale del veicolo di trasferimento orbitale (OTV) Ion Satellite Carrier di D-Orbit. Il lancio, avvenuto il 30 marzo 2026 alle 13:02 ora italiana, ha avuto luogo dal complesso SLC-4E della Vandenberg Space Force Base in California, inserendosi nel contesto della missione Transporter-16 di SpaceX. Il veicolo, denominato ION SCV Astounding Alexandra, è stato rilasciato in un'orbita eliosincrona a un'altitudine di circa 510 chilometri. Questa orbita consente al satellite di passare sopra ogni punto della Terra sempre alla stessa ora solare locale, un vantaggio per osservazioni scientifiche e test di nuove tecnologie in condizioni di illuminazione costanti.

Il servizio offerto da D-Orbit tramite le sue missioni Ion Satellite Carrier è il trasporto e il rilascio di piccoli satelliti o carichi speciali – come l'elmo del Mandaloriano – direttamente nell'orbita designata. Oltre a facilitare la rapida messa in servizio di satelliti, l'azienda ha sviluppato e integrato sistemi di ripresa avanzati. Questi permettono di documentare visivamente gli oggetti inviati nello spazio, con le immagini che trovano impiego sia per fini divulgativi che promozionali, amplificando la portata delle missioni.

D-Orbit nel panorama aerospaziale italiano

D-Orbit è una delle realtà di punta nel settore aerospaziale italiano. Fondata nel 2011, con quartier generale a Fino Mornasco (Como), l'azienda ha guadagnato riconoscibilità internazionale grazie allo sviluppo di soluzioni innovative per il trasporto e la gestione in orbita di satelliti.

Nel corso degli anni, D-Orbit ha consolidato partnership strategiche con i maggiori attori del settore spaziale globale, inclusa SpaceX, e vanta un portfolio di numerose missioni di successo. Le sue capacità tecnologiche contribuiscono a rafforzare la presenza dell'Italia nell'industria spaziale globale, sia sul fronte scientifico che su quello commerciale. La recente collaborazione con una multinazionale dell'intrattenimento come Disney evidenzia inoltre la notevole versatilità delle missioni spaziali, capaci di fungere da ponte tra l'industria, l'intrattenimento e la divulgazione tecnologica.