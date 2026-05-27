Esistono luoghi dove la storia non avanza in modo lineare, ma si accumula per strati, un'epoca sull'altra, in attesa di qualcosa che la riporti in vita. Il Museo ARCOS di Benevento è senza dubbio uno di questi. E il risveglio, questa volta, giunge dall'estremo oriente: da Seoul, una delle metropoli più dinamiche nel panorama dell'arte contemporanea mondiale.

Venerdì 29 maggio 2026, dalle ore 18:30, il museo beneventano diventerà teatro di un appuntamento fuori dal comune: due performance site-specific con protagonisti Jim Gwang Cheol e Park Kyeong Hwa, artisti di riferimento della scena internazionale della body art.

L'evento rappresenta il secondo capitolo di ARCOS OPEN, progetto ideato, curato e diretto da Giuliana Ippolito, esperta di arti contemporanee del museo. Concepito per fare del museo uno "spazio di comunità" vivo e aperto, l'appuntamento nasce dalla collaborazione con il curatore indipendente Gianni Nappa, nell'ambito della nona edizione dell'ARTPERFORMINGFESTIVAL.

Il programma

Il programma si articola in due interventi distinti ma complementari, pensati per abbattere i confini fisici e concettuali del museo e costruire un dialogo autentico con l'identità della città.

"Desperate Paradise" di Park Kyeong Hwa prenderà corpo all'esterno, nello spazio urbano davanti all'ingresso del museo. Un'azione pubblica dall'impatto visivo e relazionale immediato, progettata per incunearsi nel ritmo ordinario di Benevento, coinvolgendo passanti e residenti nel percorso estetico ed emotivo dei due artisti coreani.

"Language Flower" di Jim Gwang Cheol scenderà invece nelle viscere del museo. Nelle sale ipogee, dove la pietra conserva tracce di storia antica, prenderà forma un'esperienza intima e totalizzante. In questo contesto, il gesto corporeo di Jim e Park entrerà in tensione con la solennità millenaria dell'ambiente, generando un cortocircuito temporale ed emotivo di rara intensità.

In apparenza, Benevento e Seoul sembrano universi inconciliabili. Eppure l'arte contemporanea si nutre proprio di questi ponti inattesi.

La Corea del Sud è oggi uno dei principali motori culturali del pianeta: una nazione che vive una tensione creativa straordinaria tra un presente iper-tecnologico e un legame profondo, quasi viscerale, con le proprie radici e con la natura.

Una storia novecentesca segnata da lacerazioni, frontiere e rinascite ha spinto artisti come Jim e Park a fare del proprio corpo uno strumento insieme politico ed esistenziale, capace di narrare la complessità del reale.

La modernità asiatica a Benevento

Portare questi artisti a Benevento — città che porta impressa nei suoi vicoli la memoria di Roma e dei Longobardi — significa costruire un arco ideale tra la modernità liquida dell'Asia orientale e la stratificazione millenaria del territorio sannita. Significa dimostrare che la periferia geografica può dialogare, a pieno titolo, con i nuovi centri dell'arte globale, spostando l'asse creativo ben oltre il tradizionale perimetro euro-americano.

C'è un legame ancora più sotterraneo che unisce queste due culture. Il Museo ARCOS custodisce i resti del Tempio di Iside, intrecciando Benevento al mito egizio e alla leggenda locale delle Janare. La Corea, dal canto suo, vanta una tradizione millenaria di sciamanesimo — il Muism — storicamente incarnato dalle Mudang, le sciamane donne.

Entrambe le culture condividono l'archetipo della figura femminile come custode di rituali sacri e di saperi iniziatici. I movimenti e i suoni che risuoneranno nei sotterranei di ARCOS riattiveranno questa sacralità latente, tessendo un filo tra i misteri di Iside e i rituali coreani, e richiamando i valori universali del rispetto verso la terra e i suoi cicli.

Questo evento non è un episodio isolato. ARCOS OPEN aveva debuttato l'11 aprile scorso con la mostra TERRA FUOCO FERRA di Antonio Cavaiuolo — curata anch'essa da Giuliana Ippolito e visitabile fino al 13 giugno 2026 — richiamando oltre 500 visitatori da tutta Italia.

Con l'appuntamento del 29 maggio, il Museo ARCOS conferma la propria vocazione più autentica: non un archivio freddo di reperti, ma un luogo vivo, inclusivo, transnazionale. Uno spazio capace di portare nel cuore del Sannio le correnti più innovative dell'arte globale, per ricordarci — attraverso la forza del gesto e della presenza — che siamo tutti parte di qualcosa di più grande.