Eventi espositivi arricchiscono il panorama culturale italiano. Spicca la mostra “Turner: l’incanto del lago di Como e del paesaggio italiano”, allestita dal 29 maggio al 27 settembre a Como, nelle sedi di Palazzo del Broletto e della Pinacoteca Civica. Curata da Elizabeth Brooke, in collaborazione con la Tate Gallery di Londra, l’esposizione evidenzia l’influenza cruciale del viaggio e del paesaggio italiano sull’opera di William Turner (1775-1851). Il percorso, che include acquerelli e dipinti dalla Tate, documenta come la luce e i contrasti del territorio lariano abbiano plasmato lo stile dell'artista, presentando sette acquerelli dedicati a Como e al suo lago (1819-1843) e quattro dipinti a olio sulle tematiche italiane.

L’esperienza è arricchita dal film immersivo "JMW Turner On the Wing".

Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha sottolineato il rilancio del sistema museale cittadino, rafforzato da collaborazioni con istituzioni prestigiose. L’assessore alla Cultura, Enrico Colombo, ha evidenziato come la mostra superi la percezione statica del museo, promuovendo un dialogo. La Pinacoteca Civica offre stampe e mappe ottocentesche per approfondire la Como di Turner. La mostra è visitabile da martedì a domenica, dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso 17:30). Biglietti “Tate pass” a 12 euro (intero), 8 (ridotto), 6 (junior). L'iniziativa è supportata da Camera di Commercio Como-Lecco, Villa Erba e ASF.

Altre mostre da non perdere

Il fine settimana propone altri appuntamenti. A Caserta, la Reggia ospita “Archetipi” di Antonio Biasiucci (30 maggio - 30 novembre), con 300 fotografie. A Milano, la Triennale presenta "In between" di Francesco Clemente (29 maggio - 6 settembre), retrospettiva; la Pinacoteca di Brera dedica la prima mostra a Giovanni Agostino da Lodi (fino al 13 settembre) sul Rinascimento settentrionale. A Roma, due esposizioni: al Museo dell’Ara Pacis, “Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza” (29 maggio - 4 ottobre) con 200 fotografie; a Palazzo Esposizioni, “Edoardo Bennato. In cammino…” (fino al 21 giugno) espone tele. A Napoli, Palazzo Reale ospita "Alberto Biasi e altre visioni delle superfici" (28 maggio - 1 agosto), omaggio all'arte cinetica.