Shakira ha lanciato il suo nuovo brano, "Dai Dai", designato come inno ufficiale dei Mondiali di calcio 2026. Il pezzo, reso pubblico il 15 maggio 2026, si distingue per l'esplicita citazione di Paolo Maldini, storico difensore della nazionale italiana. Nel testo, infatti, compare il nome di Maldini, attraverso il quale l'artista colombiana intende sottolineare la determinazione e la passione che contraddistinguono tanto i grandi campioni quanto coloro che affrontano le sfide quotidiane. La scelta di Shakira come interprete di questo inno è particolarmente significativa, poiché consolida il suo già forte legame con l'universo calcistico, dopo il successo di hit mondiali come "Waka Waka" nel 2010.

Il nuovo brano è pensato per celebrare lo spirito sportivo del torneo, che si terrà tra Stati Uniti, Canada e Messico a partire da giugno 2026.

Shakira e il suo legame con gli inni mondiali: il messaggio di "Dai Dai"

Con l'uscita di "Dai Dai", Shakira rafforza un percorso iniziato nel 2010 con la celebre "Waka Waka", colonna sonora dei Mondiali di calcio in Sudafrica, brano divenuto uno dei più riconoscibili nella storia della competizione. La decisione della FIFA di affidare nuovamente a Shakira il compito di rappresentare l'evento musicale principale del torneo conferma la popolarità globale della cantante colombiana. "Dai Dai" si caratterizza per una melodia energica e un testo che richiama l'inclusività e la tenacia, elementi che Shakira ha voluto trasmettere al pubblico mondiale.

Il riferimento a Maldini, inserito direttamente nel ritornello, si inserisce in una tradizione di omaggi a giocatori iconici del calcio internazionale, evidenziando al contempo il valore universale dello sport.

Paolo Maldini: un simbolo del panorama calcistico globale

Paolo Maldini, esplicitamente citato da Shakira nel nuovo brano, è stato per oltre vent'anni una delle figure più rappresentative del calcio italiano e mondiale. Con una carriera trascorsa interamente tra le fila del Milan e della nazionale italiana, Maldini è universalmente riconosciuto per la sua professionalità, il senso della disciplina e la capacità di guidare le squadre con carisma e spirito sportivo.