La mostra "Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano" si prepara a una nuova tappa nel cuore della Capitale. Dopo essere stata visitabile fino al 14 giugno presso Villa Campolieto a Ercolano, l'esposizione approderà a Castel Sant’Angelo a Roma a partire dal 14 luglio. L’iniziativa rinnova il racconto della vita quotidiana nell’antica Ercolano attraverso il cibo e la cultura materiale.

La scelta di Castel Sant’Angelo come sede espositiva non è casuale. Il monumento romano, con la sua lunga stratificazione storica che lo ha visto mausoleo imperiale, fortezza medievale, residenza papale e oggi museo, riflette la straordinaria conservazione e sovrapposizione di epoche vissuta dalla stessa Ercolano, sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

Questa affinità di fondo rende Castel Sant’Angelo la sede naturale per una mostra che narra la vita, l'alimentazione e la cura di sé nell’antica città campana.

Il cibo nell'antica Ercolano: un percorso immersivo

L’esposizione, inaugurata il 28 marzo 2025, offre un percorso immersivo nella cultura alimentare ercolanese. Grazie all’incredibile conservazione in forma carbonizzata, tornano alla luce reperti organici come pane, cereali, legumi, frutta, uova e frutti di mare. A questi si affiancano utensili, vasellame e oggetti di uso domestico, che illustrano le abitudini degli antichi cittadini, dall’approvvigionamento allo smaltimento del cibo. L’iniziativa si inserisce nel ciclo "Ercolano 1738-2018.

Talento Passato e Presente", volto a valorizzare gli aspetti più significativi della vita nell’antica città attraverso esposizioni dedicate a ori, legni e cibo, ospitate nei luoghi più rappresentativi del territorio vesuviano.

Il percorso si concentra sull’aspetto quotidiano e materiale della civiltà ercolanese, permettendo di comprendere non solo i dati archeologici ma anche il contesto sociale e i riti legati alla tavola, tema centrale nella vita romana. L’utilizzo di reperti organici originali e la presenza di oggetti di uso comune contribuiscono a una narrazione dettagliata della filiera alimentare antica, offrendo un confronto diretto con le abitudini del presente.

Castel Sant’Angelo: crocevia di storie e culture

Il trasferimento della mostra a Castel Sant’Angelo ne sottolinea l’importanza come luogo di memoria e cultura. La sua storia, dalle origini come mausoleo di Adriano fino ai ruoli di fortezza, residenza papale e museo pubblico, ne fa un simbolo di stratificazione storica, proprio come Ercolano. Ogni ambiente del Castello diventa parte integrante di una narrazione che attraversa i secoli.

Negli ultimi anni, Castel Sant’Angelo ha consolidato il suo ruolo centrale quale sede privilegiata per esposizioni che dialogano con culture e periodi storici diversi. Ne è esempio la mostra "Cyprus and Italy. Shared cultural identities at the dawn of history", che fino al 30 giugno 2026 presenta circa 120 reperti archeologici da musei italiani e ciprioti, evidenziando i legami tra le due civiltà.

Queste iniziative arricchiscono l’esperienza di visita, intrecciando la storia del luogo con la scoperta di civiltà passate e rafforzando la missione culturale della struttura nel raccontare molteplici storie attraverso oggetti e reperti.