Il documentario "Aldair. Cuore giallorosso", diretto da Simone Godano, celebra l'ex difensore della Roma, Aldair Nascimento Santos, in occasione dei suoi 60 anni. L'opera ripercorre la sua straordinaria carriera e la profonda umanità, attraverso tredici stagioni in maglia giallorossa. Prodotto da Groenlandia, Sky Italia, InHouse e Duende Film, con la collaborazione di Rai Cinema, AS Roma, Radio Rock e Rivista La Roma, il docufilm è distribuito da Nexo Studios. L'uscita nelle sale è fissata per il 21 maggio, preceduta dall'anteprima stampa del 13 maggio al Cinema Barberini, alla presenza di Aldair e del regista.

Nato in Brasile, Aldair ha vestito la maglia giallorossa dal 1990 al 2003, diventando un pilastro silenzioso della difesa. Nei suoi anni a Roma, ha collezionato 420 presenze, contribuendo alla conquista di uno Scudetto nel 2001, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Soprannominato "Pluto" per la sua andatura elegante e dinoccolata, è stato campione del mondo con il Brasile nel 1994. Riconosciuto come uno dei difensori più eleganti della sua generazione, la sua importanza storica per il club è suggellata dall'inserimento nella Hall of Fame della Roma.

Un viaggio tra Roma e Brasile: radici e passione

Il racconto filmico si apre con la celebrazione dei 60 anni di Aldair, avvenuta il 30 novembre 2025 allo Stadio Olimpico di Roma, prima di Roma-Napoli.

Questo momento simbolico è il punto di partenza per un viaggio narrativo che va oltre i trionfi sportivi, addentrandosi nella scoperta dell'uomo. Lo scrittore Sandro Bonvissuto guida la narrazione, esplorando le origini di Aldair in Brasile e ripercorrendo i luoghi iconici della Capitale. La voce dell'attore Claudio Amendola, noto tifoso romanista, arricchisce il racconto.

Il documentario si avvale di un ricco repertorio di materiali d'archivio e testimonianze esclusive di figure di spicco del calcio e del mondo giallorosso, tra cui Francesco Totti, Giuseppe Giannini, Zico, Cafu, Vincent Candela, Damiano Tommasi, Marco Delvecchio, Angelo Peruzzi, Christian Panucci, Enrico Annoni, Ricardo Gomes, Fabio Capello, Carlo Verdone, Paolo Assogna, Rosella Sensi, Riccardo Viola, Fabrizio Lucchesi e João Guilherme Carvalho.

La colonna sonora, firmata da Piotta, Francesco Santalucia e Stefano Ritteri, include il brano inedito "Aldair" di Piotta, tema portante. La collaborazione di Rivista La Roma ha fornito preziose fotografie storiche e interviste d'archivio, inclusa quella a Riccardo Viola, che approfondisce il legame del calciatore con la città e il mondo romanista.

Aldair: simbolo di fedeltà e appartenenza giallorossa

Aldair Nascimento Santos è un'autentica bandiera e un simbolo di fedeltà e appartenenza per i tifosi della Roma. Giunto dal Brasile, ha costruito in oltre un decennio un rapporto indissolubile con la città, riconosciuto in campo e fuori. La sua capacità di ispirare i compagni e di conquistare il pubblico è testimoniata dal rispetto dei colleghi e dal coinvolgimento di personalità del club nel documentario.

L'opera evidenzia non solo le conquiste sportive, ma anche lo spessore umano, l'intelligenza difensiva e il carisma silenzioso che lo hanno reso una vera e propria leggenda romanista.

La realizzazione del documentario è stata possibile grazie a importanti collaborazioni con società e istituzioni, tra cui l'AS Roma, che ha sostenuto l'iniziativa. Le testimonianze di giornalisti, dirigenti ed ex calciatori offrono uno sguardo corale sulla storia giallorossa e sull'impatto duraturo di Aldair nella comunità sportiva. Il ricordo di tante stagioni "all'ombra del Colosseo" connette la sua figura agli eventi della Roma contemporanea, configurando il documentario come un significativo tributo audiovisivo al calcio e alla memoria collettiva cittadina.