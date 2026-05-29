"Sono il secondo 'music director' della LA Phil che arriva dall'Accademia di Santa Cecilia e questo mi rende orgoglioso". Con queste parole Daniel Harding ha commentato la nomina alla guida della Los Angeles Philharmonic, che assumerà a partire dalla stagione 2027/2028. Il direttore d’orchestra britannico, attualmente alla guida dell’Accademia di Santa Cecilia, ha ricordato il precedente di Carlo Maria Giulini, che diresse l’orchestra californiana tra il 1978 e il 1984.

"I prossimi mesi saranno un avanti e indietro tra due città fantastiche", ha raccontato Harding all’ANSA al termine della conferenza stampa ufficiale alla Walt Disney Concert Hall, dove si è presentato insieme all’amministratrice delegata della LA Phil Kim Noltemy e alla violinista Bing Wang.

Cinquant’anni, originario di Oxford e cresciuto artisticamente accanto a Claudio Abbado a Berlino, Harding raccoglierà l’eredità di Gustavo Dudamel, alla guida dell’orchestra dal 2009 e diventato negli anni una figura amatissima dal pubblico losangelino, tanto da essere soprannominato “The Dude”.

L'introduzione di Dudamel

È stato proprio Dudamel a introdurre il successore: "Daniel è un grande amico e un artista immenso", ha detto dal palco prima di cedergli la parola. "Ricordo quando Gustavo è venuto a Londra da ragazzino con la Simon Bolivar Symphony Orchestra - ha raccontato Harding -. È semplicemente esploso sulla scena. Ho pensato: ho appena conosciuto la personalità più fenomenale, il ragazzo più carismatico di sempre".

"Ci sono aspetti su cui siamo opposti e altri su cui siamo simili - ha aggiunto Harding -. In termini di priorità, passione, nel nostro amore per la musica e per i musicisti, siamo come fratelli. Poi ci sono modi diversi in cui lo esprimiamo".

La sera precedente i due direttori avevano assistito insieme a una partita al Dodger Stadium, indossando le maglie donate dalla squadra: la numero 11 per Dudamel e la 12 per Harding, in riferimento alla loro successione alla guida della LA Phil.

La passione per il calcio e il traffico di Los Angeles

"Sono un grande tifoso di calcio, ma è da un po' che la mia squadra in Inghilterra non mi regala nessuna gioia… dovrò imparare le regole del baseball per avere qualche soddisfazione qui", ha scherzato il maestro britannico, indicando poi il suo luogo preferito a Los Angeles: "Sicuramente In-N-Out".

Quanto al principale difetto della città, Harding non ha avuto dubbi: "Il traffico!".

Per il direttore non si tratta della prima esperienza a Los Angeles. Aveva già diretto l’orchestra come ospite, debuttando nel 1997 all’Ojai Music Festival quando aveva appena 21 anni, per poi tornare alla Walt Disney Concert Hall nel 2024 e all’Hollywood Bowl nell’estate del 2025.

"Un direttore ospite arriva e sa che in 48 ore deve ottenere il miglior risultato possibile - ha spiegato -. Ma come direttore musicale l'obiettivo non è il concerto del giovedì sera. L'obiettivo è molto più avanti nel tempo. Bisogna saper fare scelte a lungo raggio".

Il programma Yola

La scelta di Harding è arrivata al termine di una selezione affidata a un comitato composto da musicisti, membri del consiglio e dirigenti della fondazione musicale.

Nel suo primo incontro con la LA Phil, il direttore ha espresso grande interesse per Yola, il programma educativo creato da Dudamel per offrire formazione musicale ai giovani dei diversi quartieri della città.

"Io sono qui solo grazie alle opportunità che ho avuto da bambino a Oxford", ha raccontato. "Era un'epoca d'oro. Ogni bambino della scuola pubblica poteva imparare a suonare uno strumento. Era considerato importante e possibile. Tutti suonavamo in un'orchestra, tutti cantavamo in un coro. La musica, e farla con un gruppo di compagni, era semplicemente una parte normale della vita".