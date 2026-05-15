Daniel Radcliffe, l'attore celebre per aver interpretato Harry Potter nella fortunata saga cinematografica, ha espresso un notevole interesse per il nuovo progetto televisivo targato HBO. Questa serie, dedicata al mondo magico creato da J.K. Rowling, sta già suscitando grande curiosità. In particolare, Radcliffe ha dichiarato di essere impaziente di incontrare John Lithgow, attore di grande esperienza scelto per interpretare il ruolo iconico di Albus Silente nella serie. Il personaggio di Silente, figura centrale nell'universo di Harry Potter, era stato precedentemente affidato a Richard Harris e Michael Gambon nelle produzioni cinematografiche.

Le aspettative di Radcliffe sulla nuova serie di Harry Potter

L'attore britannico ha rivelato che lui e altri membri del cast originale seguono con attenzione il processo di casting della nuova serie. A differenza di quanto si potesse pensare, il suo interesse non è rivolto a Dominic McLaughlin, il giovane interprete di Harry Potter, bensì a Lithgow. Radcliffe ha affermato con entusiasmo: «Non l'ho ancora incontrato, ma ho davvero tanta, tanta voglia di conoscerlo. Voglio fargli davvero tante domande sulla serie.» Questa dichiarazione evidenzia la sua profonda ammirazione e il desiderio di approfondire l'approccio del collega a un ruolo così iconico e amato.

L'ammirazione di Radcliffe per Lithgow: l'elogio paterno

L'ammirazione di Radcliffe per Lithgow ha radici in un'esperienza teatrale che ha coinvolto la sua famiglia. I suoi genitori avevano assistito allo spettacolo 'Giant' a Londra l'anno precedente, rimanendo profondamente colpiti dalla performance dell'attore. Il padre di Radcliffe gli aveva inviato un messaggio significativo, che ne testimoniava l'impatto: «Ci sono alcune performance che ricorderò sul mio letto di morte, e una di queste è quella di John Lithgow in Giant». Questo elogio ha accresciuto notevolmente l'entusiasmo di Daniel Radcliffe per l'incontro con il nuovo Silente, alimentando la sua curiosità.

L'attesa per la nuova serie HBO è alta tra i fan e tra gli stessi protagonisti storici della saga, che osservano con vivo interesse le nuove interpretazioni dei personaggi iconici.

Daniel Radcliffe, in particolare, si è detto molto entusiasta di poter finalmente conoscere John Lithgow. L'incontro sarà un'occasione preziosa per scoprire come l'attore affronterà e reinterpreterà il ruolo di uno dei maghi più carismatici e amati dell'universo di Harry Potter.