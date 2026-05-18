Il maestro Daniele Gatti, direttore principale della Staatskapelle di Dresda, inaugura il 19 maggio al Palau de la Música di Barcellona la tournée europea dell'orchestra. L'evento di apertura è dedicato al monumentale Requiem di Verdi, che vedrà sul palco un cast vocale di spicco internazionale: il soprano Eleonora Buratto, il mezzosoprano Elīna Garanča, il tenore Benjamin Bernheim e il basso Riccardo Zanellato. A completare la formazione, il celebre coro Orfeó Català, diretto da Xavier Puig.

La tournée, che si estenderà fino al 4 giugno, toccherà alcune delle principali capitali e città europee, tra cui Madrid, Vienna, Essen, Parigi, Francoforte, Amburgo e Praga.

Il Requiem di Verdi, con lo stesso cast di solisti e la Staatskapelle di Dresda, sarà riproposto in diverse tappe: il 21 maggio all’Auditorio Nacional de Música di Madrid, il 23 e 25 maggio al Musikverein di Vienna, il 30 maggio alla Philharmonie di Parigi, il 3 giugno all’Elbphilharmonie di Amburgo e il 4 giugno alla Smetana Hall di Praga.

Accanto alla musica sacra di Verdi, il maestro Gatti proporrà programmi alternativi che esplorano il repertorio di Richard Wagner, Claude Debussy e Camille Saint-Saëns. Questi concerti presenteranno combinazioni variabili di opere: il Concerto per violoncello n. 1 in la minore di Saint-Saëns, con il solista Gautier Capuçon, e “La Mer” di Debussy saranno affiancati a pagine sinfoniche selezionate da “Parsifal”, “Tristan und Isolde” e “Die Meistersinger von Nürnberg” di Wagner.

In dettaglio, il 20 maggio a Madrid, i brani di Saint-Saëns e Debussy saranno accostati al Preludio al terzo atto e all’Incantesimo del Venerdì Santo dal Parsifal, e al Preludio e morte d’amore da Tristan und Isolde. Nelle date successive, come il 24 maggio a Vienna, il 27 maggio a Essen, il 1 giugno a Francoforte e il 2 giugno ad Amburgo, sarà il Preludio da Die Meistersinger von Nürnberg a completare la proposta sinfonica. Il 29 maggio a Parigi, infine, saranno eseguiti il Preludio da Die Meistersinger von Nürnberg e il Preludio e morte d’amore dal Tristan, sempre in combinazione con Saint-Saëns e Debussy.

Il Requiem di Verdi: un capolavoro tra sacro e teatrale

Il Requiem di Verdi, opera composta nel 1874 in memoria di Alessandro Manzoni, è il fulcro della serata inaugurale a Barcellona e di molte altre tappe della tournée.

Riconosciuto come uno dei massimi capolavori della musica sacra, è celebre per la sua straordinaria teatralità e l'intensa carica emotiva. L'esecuzione, che vede l'unione della Staatskapelle di Dresda e del coro Orfeó Català sotto la direzione di Gatti, valorizza la doppia natura spirituale e drammatica dell'opera. La sua grande carica drammatica, con l'apice nel celebre “Dies irae”, risuonerà nella suggestiva cornice del Palau de la Música Catalana, uno dei gioielli architettonici di Barcellona.

La Staatskapelle di Dresda e i prossimi impegni del maestro Gatti

La Staatskapelle di Dresda, orchestra dalla tradizione illustre fondata nel 1548, conferma con questa serie di concerti la sua vocazione internazionale.

Riferimento storico per compositori come Richard Wagner e Richard Strauss, la formazione tedesca amplia la sua presenza nei principali centri musicali continentali. Questa è la terza tournée internazionale della stagione per l'orchestra sotto la direzione di Gatti, dopo le trasferte di settembre in Europa e novembre in Cina, consolidando il suo ruolo nel panorama musicale globale.

Al termine del ciclo europeo, Daniele Gatti si dedicherà a un nuovo e significativo progetto in Italia. Dal 18 giugno al 1 luglio, assumerà l'incarico di Direttore musicale al Maggio Musicale Fiorentino, dove dirigerà l'integrale delle Sinfonie di Beethoven. Questo impegno sottolinea ulteriormente l'intensa attività del maestro e la sua rilevanza nel panorama musicale europeo.