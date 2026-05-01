Il Trento Film Festival 2026 ha presentato un'anteprima di "Bianco", il nuovo film di Daniele Vicari, attualmente in post-produzione. La pellicola rievoca la tragedia del 1961 sul Pilone del Frêney, nel Monte Bianco, dove sette alpinisti furono coinvolti in un evento che vide solo tre sopravvissuti, tra cui Walter Bonatti, icona dell'alpinismo italiano degli anni Cinquanta e Sessanta. Il lungometraggio è tratto dal libro "Frêney 1961, La tempesta sul Monte Bianco" di Marco Albino Ferrari, co-sceneggiatore con Massimo Gaudioso, Francesca Manieri e lo stesso Vicari.

Vicari ha descritto la realizzazione di "Bianco" come un impegno profondo: “Non è un film che si può fare come altri, dove una volta finito di girare torni a casa e lasci il lavoro sul set. È un impegno fisico e mentale che ti porti continuamente dietro”. Le riprese si sono svolte tra teatri di posa, dove pareti di roccia alte dodici metri sono state ricreate con calchi del granito del Pilone, e il bivacco della Fourche sul Monte Bianco, a oltre 3.500 metri. L'uso di flycam ha permesso di seguire gli attori nelle scalate, garantendo aderenza visiva alla realtà. Vicari ha sottolineato: “Ogni dettaglio, dal modo in cui gli attori piantano i chiodi alla densità della nebbia che li avvolge, è studiato per non far percepire allo spettatore il confine tra la realtà della montagna e la finzione del teatro di posa”.

Narrazione e cast: l'epopea di "Bianco"

La narrazione di "Bianco" impiega una voce onnisciente, scelta da Marco Albino Ferrari, per integrare le diverse testimonianze degli alpinisti, mantenendo un'unità di tempo e luogo che racchiude la tragedia nella montagna. Il cast vede Alessandro Borghi interpretare Walter Bonatti, affiancato da giovani attori italiani e francesi, tra cui Pierre Deladonchamps e Finnegan Oldfield. Tutti hanno affrontato intense prove fisiche per riprodurre l'ambiente ostile e maestoso.

Il Trento Film Festival: storia e impatto

L'anteprima di "Bianco" arricchisce il programma della 74ª edizione del Trento Film Festival, evento internazionale dedicato alla cultura alpina. L'edizione 2026 propone 150 eventi e 130 film selezionati tra oltre 700 iscrizioni, con appuntamenti in vari spazi cittadini e iniziative per scuole e giovani.

Fondato nel 1952, il Trento Film Festival è divenuto un riferimento globale per il cinema di montagna, natura e avventura. Nato in epoca post-bellica per favorire il confronto pacifico, ha prosperato grazie al legame con il tessuto montano e le comunità locali. Oggi coinvolge oltre quaranta spazi promozionali, attirando visitatori e offrendo formazione e sensibilizzazione.

Per l'edizione 2026, il Festival celebra 13 anni di gemellaggio con la Corea del Sud e collabora con la Cooperativa Laboratorio Sociale per la produzione di 360 borse personalizzate, coinvolgendo oltre quaranta persone. Il valore strategico ed economico del Festival, cruciale per l'identità culturale di Trento e il rispetto del mondo alpino, è stato ribadito da istituzioni e Camera di Commercio.