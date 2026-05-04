Le immortali melodie di Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi e Georges Bizet rivivono al pianoforte di Danilo Rea, figura di spicco del jazz italiano e internazionale. Il pianista presenta a Napoli, al Teatro Acacia, mercoledì 6 maggio, il progetto "Lirico-Piano Solo". Un concerto che omaggia la tradizione operistica italiana, rielaborata con sensibilità e libertà jazzistica.

L'evento, promosso dall’Associazione Alessandro Scarlatti, propone arie celebri come "E lucean le stelle" e "Casta Diva". La rilettura di Rea, secondo Tommaso Rossi, direttore artistico dell’associazione, offre un viaggio dove tradizione classica e improvvisazione jazzistica si fondono, donando nuove sfumature a partiture storiche.

Il progetto Lirico: fusione di generi

Il progetto "Lirico", avviato da Danilo Rea nel 2003 con l’omonimo album (EGEA), riflette la sua duplice formazione. Gli studi al Conservatorio Santa Cecilia di Roma si sono affiancati fin dagli anni settanta a un’apertura verso il jazz. Rea intende spogliare la musica lirica della sua sacralità per restituirle la sua natura di "emozione pura, immediata e universale". Un incontro tra mondi distanti, un "dialogo intimo e poetico", dove i temi della tradizione classica, riletti con rispetto e passione, si trasformano in esplorazioni armoniche. L’approccio del pianista bilancia fedeltà melodica e libertà nell’arrangiamento, esaltando le potenzialità del pianoforte solista.

La carriera di Danilo Rea: jazz e canzone d'autore

La carriera di Danilo Rea è segnata dalla contaminazione di generi. Dagli anni settanta si è affermato nella scena jazzistica internazionale, collaborando con Lee Konitz, Chet Baker, John Scofield, John Patitucci. Ha inoltre affiancato grandi nomi della canzone d’autore italiana, tra cui Mina, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Fiorella Mannoia.

La fusione tra lirica e jazz, pur in una tendenza ampia, trova nell’esperienza di Rea una cifra stilistica distintiva. Fondata su solida tecnica, risorse improvvisative e profonda conoscenza delle radici, la proposta evidenzia come la reinterpretazione dei classici attraverso il jazz sia una via originale per far dialogare l'opera con il pubblico contemporaneo.