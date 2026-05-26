La Società Dante Alighieri ha recentemente inaugurato una nuova scuola di italiano a Roma, situata strategicamente in via Flaminia 79. L'evento ha visto la partecipazione di figure di spicco come il presidente Andrea Riccardi e la scrittrice Edith Bruck, evidenziando l'importanza cruciale di questa iniziativa per la promozione della lingua e della cultura italiana. Questa nuova sede si affianca alla storica di Palazzo Firenze, ampliando significativamente le opportunità di formazione e accoglienza per studenti sia italiani che stranieri.

Durante la cerimonia di inaugurazione, sono stati riaffermati i valori fondanti della Società Dante Alighieri, un'istituzione nata nel lontano 1889 con l'obiettivo primario di diffondere la conoscenza della lingua italiana nel mondo.

La scuola di via Flaminia 79 si configura così come un nuovo e moderno punto di riferimento per tutti coloro che desiderano apprendere l'italiano e partecipare attivamente alle numerose iniziative culturali e sociali promosse dall'ente.

Un Polo Innovativo per la Formazione Linguistica

La nuova scuola di italiano offre ambienti moderni e tecnologicamente attrezzati, ideali per l'insegnamento della lingua, con una vasta gamma di corsi rivolti a studenti di ogni età e provenienza. L'apertura di questa sede in via Flaminia 79 risponde in modo efficace alla crescente domanda di formazione linguistica e rafforza ulteriormente la presenza capillare della Società Dante Alighieri nella capitale.

Più che una semplice scuola, la struttura si propone come un vero e proprio luogo di incontro e scambio culturale, promuovendo attivamente attività che favoriscono l'integrazione e la conoscenza reciproca tra cittadini italiani e stranieri.

Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel solco della lunga e prestigiosa tradizione della Dante Alighieri, che da oltre un secolo opera instancabilmente per la valorizzazione della lingua italiana.

La Missione Plurisecolare della Società Dante Alighieri

Fondata da illustri intellettuali come Giosuè Carducci, la Società Dante Alighieri è oggi riconosciuta come una delle principali realtà a livello globale impegnate nella diffusione della lingua e della cultura italiane. Se la sede storica di Palazzo Firenze rimane il cuore istituzionale e simbolico dell'ente, la nuova scuola di via Flaminia 79 amplia concretamente l'offerta formativa e culturale a disposizione della città di Roma e dei suoi abitanti.

Con questa significativa inaugurazione, la Società Dante Alighieri conferma con forza il proprio ruolo insostituibile di promotrice della lingua italiana, offrendo nuovi spazi e preziose opportunità per studenti, docenti e tutti gli appassionati di cultura. La scuola di via Flaminia 79 si candida così a diventare un punto di riferimento essenziale per chiunque desideri approfondire la conoscenza dell'italiano e partecipare a iniziative culturali di grande rilievo.