Dantebus, la rinomata piattaforma dedicata agli artisti emergenti, celebra un importante traguardo: i suoi dieci anni di attività. Per l'occasione, presenta lo short film "The Journey of Art – 10 Years of Dantebus", che debutterà giovedì 28 maggio alle ore 19.00 sul canale YouTube ufficiale. Questa iniziativa, che coinvolge i 374.269 iscritti alla community, si distingue per una scelta innovativa: l'annuncio dei vincitori dei Concorsi Internazionali 2026 avverrà direttamente all’interno della narrazione cinematografica, superando le tradizionali cerimonie di premiazione.

Il racconto audiovisivo si snoda tra i luoghi simbolo di Roma, Firenze e Venezia, città che ospitano le gallerie d’arte Dantebus o che vedranno presto nuove aperture. Il film ripercorre un decennio di attività, mettendo in luce le esperienze, gli incontri e i percorsi artistici costruiti nel tempo dalla vasta community di Dantebus. I concorsi di quest’anno hanno registrato una partecipazione eccezionale, con oltre 50.000 opere valutate: il 56,2% provenienti dall’Italia e il 43,8% dall’estero. Dal punto di vista demografico, la fascia più rappresentata è quella tra i 40 e i 55 anni (47,4%), ma si osserva una crescita significativa della partecipazione degli under 25 (33,5%), in particolare nella sezione poesia.

Le donne rappresentano la maggioranza con il 64,3% delle adesioni, mentre tra le categorie professionali spiccano medici, avvocati, architetti e ingegneri (44,7%), seguiti da studenti (28%) e docenti (12,3%).

Opportunità e nuova sede veneziana

Nel corso del suo decennio, Dantebus ha saputo sviluppare un modello unico, integrando gallerie d’arte fisiche a Roma, Firenze e, a breve, a Venezia, con una casa editrice e una piattaforma digitale avanzata. Le opportunità per gli artisti sono molteplici e innovative: dalle mostre virtuali ai reading poetici, fino a eventi di multimodalità che fondono immagini, versi e musica. Gli iscritti hanno la possibilità di esporre e vendere le proprie opere a livello internazionale e di presentare i propri libri all’interno di una rete di gallerie-librerie, garantendosi così una preziosa visibilità presso il pubblico e la critica.

L'evento del 28 maggio sarà anche il palcoscenico per l'annuncio dell'apertura della nuova Galleria – Showroom Art&Book di Venezia. Questa espansione nella città lagunare è, come ha evidenziato il CEO di Dantebus, Andrea Rosario Fusco, "una tappa simbolica di questo percorso: un viaggio che attraversa l’Italia e continua ad aprirsi al mondo". Fusco ha ribadito la visione originaria: "Siamo partiti da un’idea semplice ma ambiziosa: creare opportunità reali per gli artisti. Oggi quella visione è diventata una rete internazionale".

Un racconto collettivo e nuove modalità di annuncio

I vincitori dei Concorsi Internazionali 2026, che abbracciano le categorie di poesia, fotografia, pittura e narrativa, non saranno svelati con una cerimonia tradizionale.

Saranno invece rivelati direttamente all'interno dello short film, arricchito dalle musiche originali del Maestro Sergio Cirillo. Il cortometraggio si propone di offrire un'immagine autentica della community di Dantebus, valorizzando i percorsi e le storie personali degli artisti emergenti. Tra gli aspetti salienti emersi, si evidenziano la multidisciplinarità dei partecipanti e la crescente incidenza della partecipazione giovanile e femminile, a testimonianza delle nuove dinamiche del panorama artistico contemporaneo.

Con questa iniziativa innovativa, Dantebus rafforza il proprio ruolo di piattaforma di riferimento per la promozione e valorizzazione dell'arte emergente. L'impegno prosegue nella creazione costante di spazi e opportunità concrete per dare voce a nuove espressioni creative e talenti inediti.