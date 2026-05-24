Il compositore, pianista e produttore Dardust, nome d’arte di Dario Faini, inaugura 'SOMMERSIVO', una nuova installazione sonora immersiva pensata per il Padiglione Venezia in occasione della Biennale Arte 2026. L’opera, che sarà attiva a partire dal 24 maggio 2026, si distingue per la sua struttura inedita: la composizione musicale si sviluppa all'interno dello spazio espositivo senza la presenza fisica dell’autore, segnando un’evoluzione nella ricerca di Dardust sulla musica come esperienza autonoma. L’artista stesso ha sottolineato questa scelta, affermando: “Ho scelto di non essere presente, nemmeno virtualmente.

In SOMMERSIVO la mia presenza è totalmente annullata, la composizione vive da sé”.

Allestita negli spazi suggestivi del Padiglione Venezia, l’installazione si basa su una fusione di suoni campionati e ambientali, elaborati in tempo reale da algoritmi sofisticati. Dardust ha approfondito il concetto, spiegando: “Nella mia ricerca, ho voluto comporre una traccia sonora che si dissolvesse nello spazio ogni volta in maniera diversa, a seconda del momento e delle condizioni della sala”. Questa modalità innovativa mira a superare il concetto tradizionale di performance e di ruolo dell’autore, focalizzandosi sull’esperienza diretta del fruitore con l’opera in un contesto artistico contemporaneo di primo piano.

La visione e gli obiettivi di 'SOMMERSIVO'

La performance sonora si inserisce nel ricco programma degli eventi collaterali della Biennale Arte, una manifestazione che nel 2026 celebra la sua cinquantanovesima edizione a Venezia, confermandosi come uno degli appuntamenti d’arte più rilevanti a livello internazionale. Per il Padiglione Venezia, l’opera di Dardust rappresenta un esempio significativo di ricerca sonora e installativa, superando la semplice funzione di colonna musicale per offrire una profonda riflessione sensoriale e concettuale. L’artista ha spiegato che “SOMMERSIVO nasce nell’ambito della dissoluzione: lo spazio si riempie e si svuota, il suono si muove e si disperde. È un atto di affidamento totale alla composizione, ma anche di distacco dall’ego del musicista”.

La scelta di realizzare un’opera priva di una presenza autoriale diretta riflette anche un messaggio più ampio sulla dissoluzione dell’io nell’epoca dei nuovi media e della riproducibilità tecnica. Questo aspetto accentua il legame tra la ricerca sonora di Dardust e i temi complessivamente affrontati dalla Biennale, che negli ultimi anni ha accolto numerose installazioni interattive e multimediali. Grazie ai sistemi di generazione sonora algoritmica, l’installazione invita i visitatori a fruire l’opera in ogni momento come un’esperienza unica e irripetibile.

Dardust, il Padiglione Venezia e la Biennale Arte

Il Padiglione Venezia, strategicamente posizionato all’interno dei Giardini della Biennale, è tradizionalmente dedicato a progetti artistici di produzione regionale con un approccio internazionale.

Nel contesto della Biennale Arte 2026, l’installazione di Dardust si integra perfettamente nell’offerta artistica che valorizza non solo le arti visive ma anche le pratiche multidisciplinari e sperimentali. Nelle scorse edizioni, il Padiglione Venezia ha ospitato numerosi artisti, sia emergenti che affermati, favorendo un dialogo continuo tra le diverse forme d’arte e la città lagunare.

Dardust, noto compositore, pianista e produttore, è riconosciuto per il suo approccio innovativo che fonde musica elettronica, minimalismo e suggestioni cinematiche, avendo già presentato lavori multidisciplinari di successo in Italia e in Europa. Con 'SOMMERSIVO', compie un ulteriore passo nella sperimentazione tra musica, tecnologia e spazio, proponendo una riflessione profonda sull’identità e il ruolo dell’autore nel panorama artistico contemporaneo.

L'opera testimonia l’evoluzione del rapporto tra composizione, ambiente e pubblico, una dinamica ulteriormente confermata dalla scelta di un evento artistico di tale rilievo come la Biennale Arte veneziana.