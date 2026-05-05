Il Locarno Film Festival si prepara a celebrare uno dei registi più innovativi e riconoscibili del panorama cinematografico contemporaneo: Darren Aronofsky. L'autore statunitense riceverà il prestigioso Pardo d'Onore durante la settantanovesima edizione della manifestazione, in programma dal 5 al 15 agosto 2026 a Locarno, in Svizzera. La cerimonia di consegna del premio, uno degli eventi di punta del festival, avrà luogo venerdì 14 agosto nella suggestiva cornice di Piazza Grande.

Aronofsky si è affermato sulla scena internazionale grazie a una filmografia che include opere come π (1998), Requiem for a Dream (2000), The Wrestler (2008), vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, Black Swan (2010), Noah (2014) e The Whale (2022), pellicola che ha valso a Brendan Fraser l’Oscar come miglior attore.

I suoi film, spesso descritti come provocatori, spirituali e formalmente audaci, hanno esplorato per oltre due decenni i confini della fede, del desiderio e dell’ossessione, consolidando la sua posizione come figura centrale della cinematografia degli ultimi venticinque anni.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, ha motivato il riconoscimento elogiando Aronofsky come “una delle energie più vitali e imprevedibili del cinema statunitense del nuovo millennio”. Nazzaro ha sottolineato come il regista abbia sempre perseguito una ricerca personale e radicale, facendo dell’imprevedibilità la sua cifra espressiva. “Ha sempre sfidato convenzioni e aspettative”, ha aggiunto, “senza mai cercare di compiacere né il pubblico né tanto meno l’industria”.

La carriera e lo stile inconfondibile di Darren Aronofsky

Oltre ai titoli già menzionati, la filmografia di Aronofsky comprende anche Mother! (2017) e The Fountain (2006), entrambi esempi di una spiccata sperimentazione narrativa e visiva. La sua produzione è spesso considerata “inclassificabile” per la capacità di superare le tradizionali categorie del settore cinematografico. Nei suoi lavori emergono con forza temi ricorrenti quali la fragilità umana, la lotta interiore e i limiti della percezione, supportati da una straordinaria cura per gli aspetti visivi e sonori.

Nato a New York nel 1969, Darren Aronofsky ha saputo imporsi fin dagli esordi. Nel corso della sua carriera ha ricevuto premi in festival di rilievo come Sundance, Valladolid e Venezia, ed è stato candidato a riconoscimenti prestigiosi, tra cui l’Oscar per la miglior regia con Black Swan.

Il suo stile distintivo ha persino portato alcuni critici a coniare l’aggettivo “aronofskiano”, a indicare un cinema profondamente individuale e immediatamente riconoscibile.

Il prestigio del Locarno Film Festival e i suoi premiati

Il Locarno Film Festival si conferma come uno dei principali appuntamenti cinematografici europei, noto per la sua attenzione al cinema d’autore e alla sperimentazione. Il Pardo d’Onore, conferito a eminenti personalità della regia internazionale, è stato in passato assegnato a figure del calibro di Manoel de Oliveira, Jean-Luc Godard, Leos Carax, William Friedkin e Jane Campion. L’edizione 2026, con la premiazione di Aronofsky, ribadisce la vocazione internazionale del festival e il suo impegno verso i linguaggi più innovativi del cinema mondiale.

Durante la manifestazione, il pubblico avrà l’opportunità di approfondire la poetica di Darren Aronofsky attraverso la proiezione di due dei suoi lavori più emblematici: The Fountain e Mother!. La celebrazione del suo lavoro e della sua unicità in una cornice prestigiosa come Piazza Grande rappresenta un riconoscimento significativo non solo per il regista, ma anche per il valore della creatività e della ricerca artistica nel cinema contemporaneo.