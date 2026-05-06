La 71ª edizione dei David di Donatello si appresta a celebrare il meglio del cinema italiano, con una serata di gala che avrà luogo presso il nuovo teatro 23 degli Studi di Cinecittà. L'evento, trasmesso in diretta su Rai1, vedrà una coppia inedita alla conduzione: il volto televisivo Flavio Insinna e la supermodella Bianca Balti. La cerimonia sarà arricchita dalla presenza di numerosi ospiti di spicco dal mondo dello spettacolo e della musica. Tra gli attori e le personalità presenti figurano Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Raoul Bova, Angela Finocchiaro e la star internazionale Matthew Modine, noto per il suo ruolo di "Soldato Joker" in Full Metal Jacket.

Non mancheranno le esibizioni musicali con artisti del calibro di Annalisa, Arisa, Tommaso Paradiso, Margherita Vicario e Francesca Michielin, che animeranno la serata.

I premi speciali e i riconoscimenti già annunciati

Nel corso della cerimonia saranno assegnati un totale di ventisei Premi David di Donatello, affiancati da importanti riconoscimenti speciali. Il prestigioso David alla Carriera sarà conferito al regista Gianni Amelio, mentre il David Speciale andrà al maestro dell’animazione Bruno Bozzetto. Alcuni premi sono stati già svelati in anticipo, aumentando l'attesa per la serata. Tra questi, il David dello Spettatore è stato assegnato a ‘Buen Camino’, il film con protagonista Checco Zalone.

Il Premio Speciale Cinecittà David 71 onorerà il grande autore della cinematografia Vittorio Storaro. Il riconoscimento per il Miglior Film Internazionale è andato a ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson, e un ulteriore David Speciale sarà consegnato a Ornella Muti.

I film e gli interpreti in corsa per i David

L'attenzione principale si concentra sulla categoria del Miglior film, che vede una competizione serrata. ‘Le città di pianura’ di Francesco Sossai si posiziona come un outsider di questa edizione, vantando ben sedici nomination. Seguono da vicino ‘La grazia’ di Paolo Sorrentino con quattordici candidature e ‘Le assaggiatrici’ di Silvio Soldini con tredici. Anche le categorie dedicate agli interpreti promettono emozioni.

Tra le attrici nominate spiccano nomi come Valeria Bruni Tedeschi per ‘Duse’, Barbara Ronchi per ‘Elisa’, Valeria Golino per ‘Fuori’, Aurora Quattrocchi per ‘Gioia mia’, Anna Ferzetti per ‘La grazia’ e Tecla Insolia per ‘Primavera’. Per il titolo di Miglior attore, la sfida vede contendersi Toni Servillo per ‘La grazia’, Valerio Mastandrea per ‘Cinque secondi’, Claudio Santamaria per ‘Il Nibbio’, e la coppia Pierpaolo Capovilla e Sergio Romano per ‘Le città di pianura’.

Curiosità e tendenze dell'edizione

Questa edizione dei David di Donatello presenta alcune interessanti peculiarità. La regia dei film in concorso è affidata esclusivamente a figure maschili, mentre nel panorama degli esordi si registra una notevole presenza femminile, con quattro dei cinque debutti firmati da donne.

La serata promette di essere un mix coinvolgente di spettacolo e musica, grazie alla partecipazione di numerosi artisti italiani che si alterneranno sul palco. L'attesa per la proclamazione del Miglior film è palpabile, con ‘Le città di pianura’ che si profila tra i favoriti. Per chi non potrà essere presente, la cerimonia sarà disponibile anche in streaming e in alta definizione, garantendo un'esperienza visiva e sonora completa e immersiva per tutto il pubblico.