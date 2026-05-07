La 71ª edizione dei David di Donatello 2026 si è tenuta a Cinecittà, premiando le eccellenze del cinema italiano. Sergio Romano ha trionfato come miglior attore protagonista per "Le città di pianura", mentre Aurora Quattrocchi ha vinto come miglior attrice protagonista per "Gioia Mia" di Margherita Spampinato. Nel suo discorso, Quattrocchi ha auspicato un cinema "sempre di più successo, meraviglia e fantasia e gioia... E gioia mia non deve finire mai. E che riaprano le sale cinematografiche grandi come questa, non se ne può più di quelle salette micragnose dove il film non viene visto".

La serata ha visto importanti riconoscimenti speciali: Gianni Amelio ha ricevuto un'ovazione e il premio alla carriera, mentre Vittorio Storaro, maestro della fotografia e vincitore di tre Oscar, il Premio Speciale Cinecittà. Checco Zalone, protagonista e cosceneggiatore di "Buen Camino" (diretto da Gennaro Nunziante), non ha presenziato; il film ha comunque ottenuto il Premio dello Spettatore, ritirato dai produttori Giampaolo Letta e Marco Cohen.

I vincitori dei David della 71ª edizione

La giuria ha assegnato numerosi David. Matilda De Angelis è stata riconosciuta miglior attrice non protagonista per "Fuori" di Mario Martone, e Lino Musella miglior attore non protagonista per "Nonostante" di Valerio Mastandrea.

Francesco Sossai ha trionfato per "Le città di pianura" come miglior regista e, con Adriano Candiago, per la miglior sceneggiatura originale. La miglior sceneggiatura non originale è andata a Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia per "Le Assaggiatrici di Silvio Soldini".

Per "La città proibita" di Gabriele Mainetti, sono stati premiati Andrea Castorina (scenografia), Marco Martucci (arredamento) e Paolo Carnera (miglior fotografia). Margherita Spampinato ha vinto come miglior regista esordiente per "Gioia Mia".

Altri riconoscimenti e il contesto della cerimonia

Tra i premi tecnici, Fabio Massimo Capogrosso ha vinto per la miglior colonna sonora di "Primavera" di Damiano Michieletto, Esmé Sciaroni (trucco) per "Le assaggiatrici", e Marta Iacoponi (acconciatura) con Maria Rita Barbera e Gaia Calderone (costumi) per "Primavera".

Il David Giovani è andato a "Le Assaggiatrici". La miglior canzone originale, "Ti" di Krano, ha premiato "Le città di pianura".

L'edizione 2026 dei David di Donatello a Cinecittà si conferma un appuntamento culturale cruciale per il settore audiovisivo. L'evento ha generato attenzione mediatica, anche per le manifestazioni dei lavoratori che hanno denunciato precarietà e contratti fermi dal 1999, evidenziando la rilevanza sociale della manifestazione. I premi alla carriera e speciali, come il David Speciale a Ornella Muti e il David alla Carriera a Gianni Amelio, sottolineano la lunga tradizione del riconoscimento, istituito nel 1956 per promuovere il cinema nazionale. Cinecittà, fondata nel 1937, resta un fulcro per la produzione artistica e ospita annualmente eventi, rafforzando il ruolo dei David come punto di riferimento per le eccellenze dell'audiovisivo.

Il coinvolgimento delle nuove generazioni, tramite il David Giovani e il successo di talenti emergenti, testimonia la vitalità e il rinnovamento della cinematografia italiana, apprezzata a livello nazionale e internazionale.