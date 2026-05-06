La 71ª edizione dei David di Donatello ha celebrato il meglio del cinema italiano, culminando con l'assegnazione del premio per la migliore attrice non protagonista a Matilda De Angelis. L'attrice è stata riconosciuta per la sua intensa interpretazione nel film "Fuori", diretto dal regista Mario Martone. La prestigiosa cerimonia di premiazione si è tenuta il 6 maggio 2026, rappresentando un momento saliente per l'industria cinematografica nazionale.

L'evento è stato trasmesso in diretta su Rai1, Rai Radio2 e Raiplay, permettendo a un vasto pubblico di seguire la serata condotta da Bianca Balti e Flavio Insinna.

Tra i film candidati come migliori produzioni del 2025 spiccavano "Le città di pianura" di Francesco Sossai, "La Grazia" di Paolo Sorrentino, "Cinque secondi" di Paolo Virzì e "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini. Il film "Fuori" di Mario Martone ha avuto un ruolo di rilievo, essendo stato l'unico titolo italiano in gara al Festival di Cannes 2025, oltre a valere il riconoscimento a De Angelis.

I protagonisti e le principali candidature

L'edizione numero 71 dei David di Donatello ha visto una competizione serrata tra diverse opere cinematografiche. In particolare, "Le città di pianura" di Francesco Sossai ha dominato le candidature con ben 16 nomination, seguito da vicino da "La Grazia" di Paolo Sorrentino, che ne ha totalizzate 14.

La serata ha evidenziato anche diverse performance attoriali di spicco, con alcune interpreti femminili che hanno ricevuto doppie candidature.

Tra le attrici con doppia nomination figuravano Valeria Bruni Tedeschi, candidata come protagonista per "Duse" e non protagonista per "Cinque secondi"; Barbara Ronchi, in lizza come protagonista per "Elisa" e non protagonista per "Diva futura"; e Valeria Golino, nominata come protagonista per "Fuori" e non protagonista per "Breve storia d’amore". Altre importanti candidate per la miglior interpretazione femminile includevano Aurora Quattrocchi (protagonista per "Gioia mia"), Silvia D’Amico (non protagonista per "Tre ciotole"), Tecla Insolia (protagonista per "Primavera"), e le attrici Milvia Marigliano e Anna Ferzetti (entrambe per "La grazia").

Sul fronte maschile, i candidati per il miglior attore protagonista erano Valerio Mastandrea ("Cinque secondi"), Claudio Santamaria ("Il Nibbio"), Toni Servillo ("La grazia"), e la coppia Pierpaolo Capovilla e Sergio Romano (entrambi per "Le città di pianura"). Per la categoria del miglior attore non protagonista, la lista includeva Francesco Gheghi ("40 secondi"), Vinicio Marchioni ("Ammazzare stanca"), Fausto Russo Alesi ("Duse"), Roberto Citran e Andrea Pennacchi (entrambi per "Le città di pianura"), e Lino Musella ("Nonostante").

Riconoscimenti speciali e premi alla carriera

La cerimonia ha dedicato spazio anche a importanti riconoscimenti speciali che hanno onorato figure di spicco del cinema italiano.

Il Premio alla Carriera è stato conferito a Gianni Amelio, celebrando la sua lunga e significativa attività nel settore. Il David Speciale è stato assegnato a Bruno Bozzetto, mentre il Premio Speciale Cinecittà David 71 ha riconosciuto il talento di Vittorio Storaro. Un premio molto atteso, il David dello Spettatore, è stato attribuito al film "Buen Camino" di Checco Zalone, che si è distinto come il film più apprezzato dal pubblico, registrando un impressionante totale di 9.537.800 spettatori.