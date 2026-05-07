Alla 71ª edizione dei David di Donatello, il prestigioso premio come miglior attore protagonista è stato conferito a Sergio Romano. Il riconoscimento è giunto per la sua magistrale interpretazione nel film Le città di pianura, diretto da Francesco Sossai. La solenne cerimonia di premiazione si è tenuta il 7 maggio 2026 a Roma, riaffermando il ruolo centrale di questi ambiti premi nel panorama del cinema italiano.

Sergio Romano, attore già affermato e riconosciuto per la sua versatile carriera sia in ambito teatrale che cinematografico, ha saputo conquistare la giuria con una performance intensa e apprezzata dalla critica.

La sua interpretazione ha contribuito in modo significativo a rafforzare la visibilità e il successo del film Le città di pianura. La decisione della giuria è stata tra le più attese e commentate di questa edizione, evidenziando un chiaro esempio di riconoscimento al talento e alla dedizione attoriale.

Il Prestigio dei David di Donatello

I David di Donatello si confermano come uno dei premi cinematografici più prestigiosi d'Italia. Istituiti nel lontano 1956, vengono consegnati annualmente dall'Accademia del Cinema Italiano con l'obiettivo di celebrare l'eccellenza nel settore. La 71ª edizione ha proseguito questa illustre tradizione, dedicando particolare attenzione sia ai grandi nomi consolidati del settore che ai nuovi talenti emergenti che si affacciano sulla scena.

La manifestazione, svolta nella capitale, Roma, ha rappresentato un momento cruciale per l'intera industria cinematografica nazionale, coinvolgendo attivamente numerosi operatori del settore e un vasto pubblico di appassionati.

Il premio per il miglior attore protagonista è senza dubbio uno dei riconoscimenti di maggior rilievo per gli interpreti maschili. La sua assegnazione non valuta unicamente la qualità della recitazione, ma anche la profondità dell’interpretazione, la capacità di trasmettere emozioni complesse e l’impatto complessivo sul pubblico. Con questa significativa vittoria, Sergio Romano si iscrive di diritto tra i nomi più illustri che hanno lasciato un segno indelebile nella storia recente del cinema italiano, consolidando la sua posizione tra i grandi interpreti.

"Le città di pianura": un successo anche grazie a Romano

Le città di pianura, il film diretto da Francesco Sossai, ha saputo catturare l'attenzione del pubblico e della critica affrontando temi legati all’identità, al territorio e alle dinamiche della provincia italiana. L’interpretazione di Sergio Romano nel ruolo principale è stata un fattore determinante per il successo e l’ampio apprezzamento che l'opera ha riscosso sia negli ambienti critici che tra gli spettatori. La sua performance ha saputo dare vita e profondità ai personaggi, rendendo la narrazione particolarmente coinvolgente e autentica.

La partecipazione di Sergio Romano e la sapiente regia di Francesco Sossai hanno indubbiamente contribuito a portare il titolo Le città di pianura all’attenzione del pubblico nazionale e degli addetti ai lavori.

La conquista del David di Donatello rappresenta un traguardo di straordinaria importanza nel percorso artistico di Romano, confermando inequivocabilmente la sua statura nel panorama cinematografico italiano contemporaneo e il pieno riconoscimento da parte dell’Accademia del Cinema Italiano. Questo premio sottolinea non solo il valore della sua ultima interpretazione, ma l'intera traiettoria di una carriera dedicata all'arte della recitazione.