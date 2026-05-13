Dal 18 maggio, il Museo d’Arte Contemporanea del Carmine di Scicli, in provincia di Ragusa, apre le porte alla mostra “Giorgio de Chirico. Il sole della Metafisica”. L’esposizione presenta una selezione di circa cinquanta opere del celebre maestro della Metafisica, messe in dialogo con le fotografie di Giovanni Chiaramonte, Giuseppe Leone, Pino Ninfa e Armando Rotoletti. L’iniziativa è promossa dall’associazione Sikarte, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Scicli e la curatela del professore Lorenzo Canova.

La mostra si propone di indagare il complesso e profondo legame tra l’immaginario dechirichiano e la Sicilia, esplorando come questa terra abbia rappresentato una sorgente di ispirazione estetica e intellettuale per l’artista.

Graziana Papale, presidente dell’associazione Sikarte, ha infatti sottolineato che l’esposizione mira a offrire “un contributo scientifico e critico inedito, volto a indagare la profonda e complessa trama di rimandi che lega l'opera di Giorgio de Chirico alla Sicilia, una terra che per il Maestro ha rappresentato non solo un riferimento biografico, ma una sorgente di ispirazione estetica e intellettuale inesauribile”.

Il legame tra De Chirico e la Sicilia: temi e suggestioni

Il professore Canova ha evidenziato come l’allestimento stabilisca “un dialogo naturale tra l'opera di Giorgio de Chirico, il paesaggio culturale della Sicilia e il contesto architettonico di Scicli”. L’esposizione mette in risalto le tematiche ricorrenti nell’opera dell’artista, quali la luce mediterranea, le ombre lunghe e le piazze assolate.

Questi elementi si fondono nelle sue celebri scenografie metafisiche, richiamando al contempo il barocco caratteristico del territorio del Val di Noto. Il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha commentato: “Scicli, con le sue quinte sceniche sorprendenti e le sue piazze dominate da un tempo sospeso è il luogo in cui la luce è essa stessa sostanza dell'architettura. Ci piace pensare che questa mostra rappresenti l'occasione per un incontro inedito tra Giorgio de Chirico e la nostra città”.

Le immagini dei quattro fotografi coinvolti offrono una chiave di lettura contemporanea e visiva del rapporto tra le atmosfere dechirichiane e la Sicilia. Attraverso i loro scatti, viene rafforzato il dialogo tra arte, architettura e paesaggio, un tema centrale e distintivo dell’intera esposizione.

La sede espositiva e la durata dell'evento

Il Museo d’Arte Contemporanea del Carmine è situato nel cuore del centro storico di Scicli, una città riconosciuta per la sua magnifica architettura barocca e inserita tra i Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Il museo rappresenta un punto di riferimento culturale per l’area, distinguendosi per la sua attività di promozione dell’arte contemporanea e per l’attenzione al legame tra gli artisti e il territorio siciliano.

L’esposizione, curata con un rigoroso approccio scientifico e con il coinvolgimento di studiosi e amministratori locali, rimarrà aperta al pubblico fino al 1° novembre. Questa lunga durata offre l’opportunità di esplorare per oltre la metà dell’anno le profonde connessioni tra uno dei massimi protagonisti dell’arte novecentesca e la Sicilia, confermando la rilevanza dell’iniziativa sia per il calibro delle opere esposte sia per il contesto culturale e architettonico della città ospitante.