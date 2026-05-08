La serata inaugurale del Festival vicino/lontano–Premio Terzani, tenutasi il 7 maggio 2026 a Udine, ha visto protagonista Loris De Filippi, Health Specialist per Unicef, con un intervento incentrato sulla crisi a Gaza. De Filippi ha aperto il dibattito affermando che “su Gaza c'è una paralisi morale profonda, soprattutto di chi ci rappresenta”, sottolineando come “non c'è mai stata una situazione così forte negli ultimi anni da spremere la nostra empatia”. La sua testimonianza, tratta dal libro "E ancora chiediamo perdono", ha messo in luce la profonda necessità di una partecipazione attiva e di una sana ribellione di fronte a una realtà sconvolgente.

Durante l'incontro, De Filippi ha descritto le condizioni umanitarie e igienico-sanitarie nella Striscia di Gaza come estremamente gravi, evidenziando che “la situazione è difficilissima, in particolare quella igienico-sanitaria non è mai stata così grave. Una situazione che, come una garrota, si sta chiudendo e sta soffocando la popolazione”. Nonostante la drammaticità, De Filippi ha espresso ottimismo riguardo alla mobilitazione sociale: “Non sono preoccupato, tutte le esperienze di terra e di mare in supporto di Gaza sono l'esempio incontrovertibile di voler determinare un cambiamento e fermare il genocidio. Quello che dobbiamo fare è curare il tessuto cicatriziale delle autorità. Ma non generalizziamo, è un momento particolarmente fecondo per la mobilitazione sociale”.

Il dibattito internazionale e la visione di Pankaj Mishra

Il panel è stato arricchito dall'intervento in collegamento video di Pankaj Mishra, saggista e attivista indiano. Mishra ha definito la situazione a Gaza “un'atrocità senza precedenti che ci ha portato in una delle notti più buie delle nostre anime”. Ha poi osservato che, sebbene “le popolazioni protestano, soprattutto i giovani in Italia”, tali manifestazioni “elettoralmente non hanno alcun significato”, poiché “le persone che contano nelle elezioni non reagiscono”.

Mishra ha offerto una riflessione critica sul futuro della regione, sostenendo che “il ricordo della Shoah è stato manipolato per difendere uno Stato fanatico nel Medio Oriente”.

Ha pronosticato che “chiunque vincerà le elezioni in Israele continuerà la politica del criminale di guerra Nethanyau”. Ha inoltre evidenziato l'espansione di Israele in altri Paesi, indicando che l'unico freno possibile sarebbe “il ritiro degli aiuti americani ed europei”, considerandolo “la pressione dei suoi alleati più stretti”.

Il Festival vicino/lontano: un forum per l'attualità

Il Festival vicino/lontano–Premio Terzani di Udine si conferma, con l'edizione 2026, un appuntamento di rilievo per il confronto sui grandi temi contemporanei. La manifestazione, che si svolge dal 7 al 10 maggio, promuove annualmente dialoghi tra letteratura, attualità e impegno civile. L'edizione di quest'anno ha scelto la parola chiave “respiro” come fulcro delle sue riflessioni, enfatizzando la necessità di creare spazi di ascolto e discussione aperta sulle crisi globali.

Il Premio Terzani, intitolato al giornalista e scrittore Tiziano Terzani, è divenuto un punto di riferimento per chi, attraverso il libro e la testimonianza letteraria, analizza i mutamenti geopolitari, sociali e culturali. La partecipazione di figure come Loris De Filippi e Pankaj Mishra ha ulteriormente arricchito un programma che bilancia tradizionalmente letteratura, attualità e profondità di analisi, offrendo al pubblico lectio magistralis, incontri e workshop legati alle urgenze internazionali affrontate durante il Festival.