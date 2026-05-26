Il cantautore Francesco De Gregori ha espresso la sua posizione sul ruolo degli artisti e sul loro coinvolgimento nelle questioni internazionali, in particolare riguardo al conflitto tra Israele e Gaza. Durante una conferenza stampa tenutasi al teatro Out Off di Milano, l'artista romano ha dichiarato di provare imbarazzo quando figure dello spettacolo si schierano nettamente su temi globali. Ha sottolineato di preferire sensibilizzare il pubblico attraverso le sue canzoni, piuttosto che con proclami o dichiarazioni pubbliche.

Non do lezioni, ho le idee confuse

De Gregori ha ribadito la sua umiltà intellettuale, affermando di non sentirsi superiore a nessuno e di non avere il titolo per indicare una posizione specifica su questioni delicate come Gaza o Israele. «Non do lezioni», ha precisato, «visto che io anche ho le idee confuse». Citando Walt Whitman, ha dichiarato di «contenere moltitudini», espressione che riflette la complessità e la pluralità del suo pensiero. Ha inoltre enfatizzato di non voler né impartire né ricevere insegnamenti, specialmente da altri uomini di spettacolo, mettendo in discussione la loro legittimità nel farlo dal palco.

Un percorso artistico tra musica e riflessione

Accanto alle sue riflessioni sul ruolo sociale degli artisti, Francesco De Gregori ha presentato i suoi nuovi progetti artistici: un docufilm e un album live, registrato al teatro Out Off di Milano.

L'artista ha annunciato un ciclo di concerti intimi a Roma e Milano, con una selezione di brani meno noti del suo repertorio. De Gregori ha inoltre ribadito la sua distanza da format televisivi come Sanremo, e ha toccato temi contemporanei quali l'intelligenza artificiale e l'ispirazione musicale, mantenendo un approccio personale e riflessivo.

L'identità artistica di Francesco De Gregori

Francesco De Gregori è riconosciuto come uno dei più importanti cantautori italiani, la cui carriera pluridecennale è costellata da testi di profonda liricità e album di grande successo. Le sue composizioni sono considerate pietre miliari del panorama musicale nazionale. L'artista è apprezzato per la sua capacità di trattare temi sociali e personali con spiccata sensibilità e originalità, mantenendo una costante indipendenza da mode e pressioni mediatiche, una coerenza che si riflette anche nelle sue recenti dichiarazioni sul ruolo pubblico dell'artista.