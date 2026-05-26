Francesco De Gregori torna sul palco teatrale con un progetto audace e controcorrente: ‘Nevergreen (Perfette sconosciute)’. Il cantautore romano ha annunciato una serie di concerti intimi che si terranno in autunno a Roma e Milano, caratterizzati da una scelta artistica ben precisa: proporre una scaletta composta esclusivamente da canzoni meno note del suo vasto repertorio. Questa iniziativa segna una decisa presa di posizione contro le logiche dominanti dell’industria musicale contemporanea, escludendo programmaticamente i grandi classici come ‘La Donna Cannone’, ‘Rimmel’ e ‘Generale’, per valorizzare la pura libertà artistica e un approccio più autentico alla musica.

Il significato di "Nevergreen" e la sfida agli algoritmi

Il titolo stesso, ‘Nevergreen’, è un gioco di parole che si pone in antitesi al concetto di “evergreen”, definendo quei brani che, pur non avendo mai raggiunto la fama dei successi più celebrati, possiedono un valore intrinseco che De Gregori intende riscoprire e condividere con il pubblico. Durante la presentazione del progetto, l’artista ha espresso una chiara critica al sistema attuale, dove spesso è l’algoritmo a dettare le scelte di produzione e promozione musicale. «Io non gli do retta, voglio governare io la cosa e non farmi governare dall’algoritmo», ha dichiarato, sottolineando la sua volontà di mantenere il controllo totale sulla propria espressione creativa.

De Gregori ha inoltre specificato che il pubblico sarà informato in anticipo della natura della scaletta, avvertendo scherzosamente che non saranno previsti rimborsi per chi si aspetta di ascoltare i suoi brani più celebri.

Un autunno tra concerti, docufilm e album live

La serie di concerti a teatro prenderà il via il 27 ottobre al Teatro Sala Umberto di Roma, per poi proseguire dal 25 novembre al Teatro Out Off di Milano. Questi appuntamenti saranno caratterizzati da una formula intima, pensata per un numero limitato di spettatori a sera, offrendo un’esperienza unica e ravvicinata. La scaletta, sempre diversa, permetterà di esplorare e riscoprire capolavori nascosti del repertorio meno conosciuto del cantautore, brani raramente eseguiti dal vivo.

L’esperienza di ‘Nevergreen’ non si limita ai live: dal progetto è stato tratto anche un docufilm intitolato ‘Francesco De Gregori. Nevergreen’, diretto da Stefano Pistolini. Questa pellicola, già presentata alla prestigiosa Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, sarà trasmessa in prima serata su Rai 3, per poi essere disponibile su RaiPlay. A completare l’offerta, il 16 ottobre sarà pubblicato un album live, registrato durante la residenza milanese del progetto, che catturerà l’atmosfera e le performance di questa particolare serie di concerti.

La libertà artistica come manifesto e le riflessioni sul presente musicale

La scelta di ‘Nevergreen’ si configura come un vero e proprio manifesto della libertà artistica di De Gregori, che ha più volte espresso il suo disagio per il “gigantismo dell’industria musicale” e la “corsa ai numeri”.

Il cantautore ha riflettuto sul presente della musica, lamentando lo spazio sempre più ristretto per la canzone d’autore e la difficoltà per nuovi artisti di emergere con proposte non allineate alle tendenze commerciali. «Se oggi avessi 20 anni e scrivessi ‘Rimmel’ mi darebbero spazio? La risposta purtroppo è no», ha affermato, criticando il sistema che decide cosa debba emergere, piuttosto che la musica contemporanea in sé. De Gregori ha anche toccato il tema del ruolo pubblico degli artisti e delle prese di posizione politiche dal palco, dichiarando di preferire sensibilizzare il pubblico attraverso le sue canzoni, piuttosto che con proclami diretti. «Io non faccio proclami, perché non sono superiore a nessuno per dire quale posizione assumere», ha ribadito, evidenziando la sua volontà di mantenere la propria autonomia di pensiero.

Infine, pur ammettendo un momento di stasi creativa, ha escluso categoricamente un ritiro dalle scene: «Io continuerò a suonare anche se non scrivo più canzoni. In questo mestiere non si va in pensione a 60 anni: o ti stanchi tu o si stanca il pubblico. Quando succederà una di queste cose non farò annunci ma semplicemente sparirò».