Il Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma, promosso come ogni anno da Cgil, Cisl e Uil, ha animato piazza San Giovanni, confermandosi una delle principali maratone musicali italiane dedicate al tema del lavoro. L’edizione di quest’anno, trasmessa in diretta su Rai3, ha avuto come filo conduttore il “lavoro dignitoso”. Sul palco si sono alternati i conduttori Arisa, BigMama e l’attore Pierpaolo Spollon. L’apertura della manifestazione è stata affidata ad Arisa, che ha omaggiato Lucio Dalla sulle note di "Futura", sottolineando che «il lavoro dignitoso significa lavoro sicuro, stabile e ben retribuito».

La ricca lineup ha visto esibirsi oltre quaranta artisti, tra cui nomi di spicco come Ermal Meta, Fulminacci, Litfiba, Irama, Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Cocciante, Serena Brancale, Levante e Madame. Il pubblico, prevalentemente giovane e numeroso, ha mostrato anche bandiere della Palestina. Diversi artisti hanno colto l'occasione per lanciare messaggi sociali, esprimendo solidarietà per la Global Sumud Flotilla e ribadendo l'importanza del tema conduttore, il lavoro sicuro e dignitoso. Non sono mancati momenti di riflessione sulle problematiche attuali, come la protesta contro gli stage non retribuiti: la cantante Rob ha denunciato la necessità di «un cambiamento che parta dai giovani», mentre Casadilego ha indossato una maglietta con la scritta “Disertiamo”.

La polemica su "Bella Ciao" e la reazione social

Al centro del dibattito post-evento e dell'attenzione sui social è finita Delia, la giovane cantante siciliana scelta per interpretare la celebre “Bella Ciao”. Durante la sua esibizione al Concertone, Delia ha modificato il testo originale della canzone, sostituendo il termine "partigiano" con la dizione "essere umano". Questa scelta ha immediatamente scatenato forti reazioni e critiche sul web e tra il pubblico, generando una vera e propria “rivolta social”. La variazione ha diviso l'opinione pubblica, non solo tra i presenti in piazza ma anche negli spazi digitali di discussione, con molti che hanno espresso perplessità e dissenso rispetto all’adattamento del testo, giudicato un allontanamento dal significato storico originario di una canzone simbolo della Resistenza e della lotta partigiana.

L’intervento di Delia si è inserito in una scaletta che ha visto le esibizioni di numerosi altri artisti e gruppi, tra cui Bambole di Pezza, BigMama, Emma Nolde, Rob, Casadilego e Santamarea. Molti di questi hanno approfittato del palco per veicolare messaggi sociali e dedicare tributi a categorie o tematiche di attualità. L’atmosfera della giornata è stata caratterizzata da una pluralità di voci e dalla condivisione di valori legati a lavoro, inclusione e diritti, ma anche da momenti di contrasto e discussione sulla memoria storica e la sua rappresentazione pubblica.

Il Concertone del Primo Maggio: un evento tra tradizione e attualità

Il Concertone del Primo Maggio a Roma rappresenta dal 1990 un appuntamento fisso di musica dal vivo e impegno sociale, organizzato dai principali sindacati confederali e dalla società iCompany.

L’evento, tradizionalmente ospitato in piazza San Giovanni in Laterano, attira ogni anno decine di migliaia di spettatori e milioni di telespettatori in tutta Italia. L’edizione del 2026, con la direzione artistica di Massimo Bonelli, ha offerto un fitto programma che si è protratto dalle 15:15 fino a oltre la mezzanotte, con la partecipazione di artisti affermati e nuove proposte della scena musicale italiana.

Nel corso degli anni, il Concertone è diventato una piattaforma privilegiata per affrontare e discutere temi sociali cruciali, dalla salute e sicurezza sul lavoro alle istanze dei giovani. La sua programmazione è spesso scandita da interventi e performance che riflettono le preoccupazioni della società contemporanea.

L'evento è noto per la sua capacità di generare dibattito pubblico, anche attraverso episodi controversi come la reinterpretazione di canzoni iconiche. La partecipazione di artisti consolidati come Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon, insieme a voci emergenti come Delia, testimonia la volontà di mantenere un equilibrio tra tradizione e innovazione, unendo musica, memoria e attualità sociale nello spazio pubblico della città.