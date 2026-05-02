La cantante Delia è intervenuta sui social per chiarire la sua decisione di modificare il testo di "Bella Ciao" durante l'esibizione al Concerto del Primo Maggio a Roma. La scelta di sostituire la parola "partigiano" con "essere umano" aveva innescato una vivace polemica, e l'artista ha espresso dispiacere per essere stata *fraintesa*, ribadendo la sua ferma opposizione a chi "si arroga il diritto di togliere la vita ad altri esseri umani, oggi e sempre".

Nel suo lungo post, Delia ha spiegato la distinzione tra i termini: "Il partigiano era letteralmente un rivoluzionario che ha preso le armi e si è ribellato.

'Essere umano' era per i civili che vengono ammazzati dalle bombe mentre stanno cenando a casa o mentre stanno dormendo con i propri figli". L'intento era dunque quello di accendere una riflessione sulle vittime innocenti dei conflitti contemporanei.

La cantante ha poi ampliato la sua riflessione, sottolineando come l'indignazione per una singola parola sia minima rispetto alle tragedie globali in atto. Ha affermato: "Mentre ci indigniamo per una parola cambiata, da oltre quattro anni in Ucraina muoiono civili che non hanno scelto di combattere... mentre in Iran vengono calpestati diritti fondamentali e migliaia di persone hanno già perso la vita... mentre a Gaza sta avvenendo un vero e proprio genocidio".

Ha aggiunto che l'indignazione "troppo spesso non basta a farci reagire davvero", invitando a ricordare che dietro i numeri ci sono "esseri umani con famiglie, figli, genitori", le cui vite sono spezzate per decisioni prese da pochi, spesso "in nome del denaro".

Il valore universale di "Bella Ciao" e il rispetto per la vita

Delia ha ribadito che "Bella Ciao" rappresenta per lei "un simbolo di libertà da cantare con *sensibilità e coscienza*". Ha anche menzionato l'atmosfera positiva percepita durante l'esibizione in piazza San Giovanni, citando "tanto affetto e partecipazione" da parte del pubblico.

Per rafforzare il suo messaggio contro ogni forma di violenza, la cantante ha ricordato una sua precedente esibizione a X Factor, sei mesi prima, in cui aveva evocato i Vespri siciliani come "un vero e proprio sterminio del mio popolo".

Ha concluso il suo intervento con un appello universale al rispetto: "Ogni essere umano deve essere rispettato, a prescindere dalla sua origine, dal suo credo e dal suo ruolo sociale. Perché, prima di tutto e sopra tutto, siamo esseri umani".

Un inno tra storia e attualità

"Bella Ciao", brano eseguito pubblicamente per la prima volta negli anni della Resistenza, è diventato nel tempo un inno universale alla libertà. Come Delia ha sottolineato, "se una canzone, ottant’anni fa, è stata simbolo di libertà, possiamo esserne fieri. E se oggi può ancora servire a stimolare una riflessione su ciò che accade nel mondo, allora ha senso cantarla".

La sua interpretazione in contesti contemporanei continua a rinnovarsi come simbolo di lotta contro ogni forma di violenza e per la difesa dei diritti umani.

La scelta di Delia di modificare una parola ha voluto proprio sottolineare l'attualità del valore della vita umana e la necessità di superare l'indifferenza di fronte alle tragedie causate dalle guerre attuali.