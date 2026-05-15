Mario Desiati con "Malbianco" (Einaudi), Fabrizio Sinisi con "Il prodigio" (Mondadori) e Domenico Starnone con "Destinazione errata" (Einaudi) sono i vincitori dell’edizione Italia-Grecia del Premio Intersezioni. L'annuncio è avvenuto il 15 maggio 2026 al Salone Internazionale del Libro di Torino, nello Spazio Grecia. Presenti Nikos Bakounakis, presidente della Fondazione Ellenica per il Libro e la Cultura, Giuseppe Iannaccone, Francesco Neri, Gianluigi Simonetti, Ersi Sotiropoulos, Ioannis Tsolkas e Alberto Rollo.

Promosso dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Atene e l’associazione Giri di parole, il Premio Intersezioni mira a rafforzare la narrativa italiana nei mercati internazionali.

Ogni anno, seleziona tre opere per la traduzione e pubblicazione in un paese straniero; per questa edizione, la Grecia. A ciascun titolo è assegnato un contributo di 5.000 euro, destinato agli editori greci che acquisiranno i diritti e ne cureranno la pubblicazione.

Selezione e premiazione

La selezione dei vincitori è avvenuta in due fasi. Una giuria italiana (Maria Panetta, Alberto Rollo, Gianluigi Simonetti) ha individuato quindici titoli. Questi sono stati poi votati dalla giuria greca (Periklís Dimitrolopoulos, Ersi Sotiropoulos, Ioannis Tsolkas), con la partecipazione di Giuseppe Iannaccone e Francesco Neri. La cerimonia di premiazione si terrà il 18 giugno 2026 al Megaron di Atene, dove i tre autori incontreranno il pubblico greco.

Il Premio Intersezioni: strategia e impatto

Questa prima edizione del Premio Intersezioni è uno "strumento operativo" per dare continuità a un dialogo culturale tramite i libri. La nuova formula, con tre vincitori anziché uno, amplia le opportunità di visibilità della narrativa italiana contemporanea all’estero. Il progetto è itinerante, destinato a espandersi grazie alla collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della rete degli Istituti Italiani di Cultura.

Il Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura) e l'Istituto Italiano di Cultura di Atene sono cruciali nel valorizzare le opere italiane e promuovere la traduzione. Il Premio Intersezioni si afferma come esempio di cooperazione culturale europea, rilanciando il ruolo strategico di traduzione e narrativa quale veicolo di scambio e conoscenza per future collaborazioni.