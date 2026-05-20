Il prossimo appuntamento è in programma domani, giovedì 21 maggio, alle ore 16, con ritrovo all’ingresso della Biblioteca Nazionale di Napoli. Durante la visita guidata i partecipanti potranno conoscere la storia di Guerriera Guerrieri, che durante la Seconda guerra mondiale contribuì a mettere in salvo il patrimonio della Biblioteca Nazionale, e approfondire le figure della regina Maria Carolina d’Asburgo e di Elena d’Aosta, protagoniste nella tutela della cultura e nella salvaguardia di libri, documenti e opere d’arte.

Sabato 23 maggio sono previsti due eventi. Alle 16:30 si terrà una visita guidata straordinaria alla Chiesa di Santa Maria di Donnalbina. Successivamente, alle 18:00, nella Chiesa di Santa Maria Donnaromita andrà in scena l’incontro musicale "Leggenda di Santa Patrizia. Oratorio per coro femminile", con orchestra da camera, voce recitante ed esibizione dell’Ensemble Comtessa de Dia diretto da Ferdinando de Martino.

"Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli" continuerà fino al primo novembre con un programma di visite guidate dedicate alle testimonianze lasciate da figure femminili straordinarie nei luoghi della cultura, dell’accoglienza e della spiritualità della città.